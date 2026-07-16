Месси откровенно высказался о предстоящем финале против Испании
Сборная Аргентины готовится к решающему матчу за чемпионский титул ЧМ-2026 против Испании. Перед финалом Лионель Месси признал сильные стороны соперника и заявил, что ожидает бескомпромиссной борьбы на поле.
«Я очень хорошо знаю Испанию»
Месси уделил особое внимание уникальной футбольной философии и высококлассному составу испанской сборной.
«Испания — очень сильная сборная, в составе которой собраны мастеровитые футболисты, у них свой стиль игры. Я хорошо знаю эту команду, они опираются на определенную футбольную философию», — сказал капитан аргентинцев.
Он подчеркнул, что финал станет не просто борьбой за чемпионство, а столкновением двух разных футбольных школ и континентов.
«Этот матч будет иметь особое значение как для меня, так и для всей нашей команды. Я ожидаю равной борьбы во всех аспектах», — добавил Месси. Его мысли об Испании также были приведены в интервью перед финалом.
Особый финал для Месси
Лионель Месси неразрывно связан с испанским футболом. Поскольку большую часть своей профессиональной карьеры он провел в «Барселоне», он хорошо знаком со стилем, философией игры и многими игроками сборной Испании.
Поэтому для капитана Аргентины этот финал значит больше, чем просто обычная встреча. С одной стороны — действующие чемпионы мира, которыми он руководит, а с другой — хорошо знакомая ему футбольная школа.
Еще одна главная интрига финала — символическое противостояние между Месси и молодым лидером Испании Ламином Ямалем. Испания выделяется на турнире своей надежной обороной, а Аргентина — результативной атакой.
Как Аргентина дошла до финала?
В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. Англичане вышли вперед на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона, но в концовке встречи команда Лионелья Скалони сумела переломить ход игры.
Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный гол в компенсированное время. Месси отдал результативные передачи в обоих голах Аргентины, выведя свою команду в очередной финал.
Имя чемпиона станет известно 19 июля
Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде. Аргентина постарается завоевать второй подряд и четвертый в своей истории чемпионский титул. Испания же стремится поднять кубок над головой во второй раз после 2010 года.
Месси признал силу соперника, но по его словам чувствуется, что Аргентина подходит к финалу с уверенностью. Теперь все ответы на вопросы будут даны на поле.
Как вы думаете, в решающем матче возьмет верх опыт Месси или командный футбол Испании?
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