Месси откровенно высказался о предстоящем финале против Испании

·43·Спорт
Месси откровенно высказался о предстоящем финале против Испании

Сборная Аргентины готовится к решающему матчу за чемпионский титул ЧМ-2026 против Испании. Перед финалом Лионель Месси признал сильные стороны соперника и заявил, что ожидает бескомпромиссной борьбы на поле.

«Я очень хорошо знаю Испанию»

Месси уделил особое внимание уникальной футбольной философии и высококлассному составу испанской сборной.

«Испания — очень сильная сборная, в составе которой собраны мастеровитые футболисты, у них свой стиль игры. Я хорошо знаю эту команду, они опираются на определенную футбольную философию», — сказал капитан аргентинцев.

Он подчеркнул, что финал станет не просто борьбой за чемпионство, а столкновением двух разных футбольных школ и континентов.

«Этот матч будет иметь особое значение как для меня, так и для всей нашей команды. Я ожидаю равной борьбы во всех аспектах», — добавил Месси. Его мысли об Испании также были приведены в интервью перед финалом.

Особый финал для Месси

Лионель Месси неразрывно связан с испанским футболом. Поскольку большую часть своей профессиональной карьеры он провел в «Барселоне», он хорошо знаком со стилем, философией игры и многими игроками сборной Испании.

Поэтому для капитана Аргентины этот финал значит больше, чем просто обычная встреча. С одной стороны — действующие чемпионы мира, которыми он руководит, а с другой — хорошо знакомая ему футбольная школа.

Еще одна главная интрига финала — символическое противостояние между Месси и молодым лидером Испании Ламином Ямалем. Испания выделяется на турнире своей надежной обороной, а Аргентина — результативной атакой.

Как Аргентина дошла до финала?

В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. Англичане вышли вперед на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона, но в концовке встречи команда Лионелья Скалони сумела переломить ход игры.

Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный гол в компенсированное время. Месси отдал результативные передачи в обоих голах Аргентины, выведя свою команду в очередной финал.

Имя чемпиона станет известно 19 июля

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде. Аргентина постарается завоевать второй подряд и четвертый в своей истории чемпионский титул. Испания же стремится поднять кубок над головой во второй раз после 2010 года.

Месси признал силу соперника, но по его словам чувствуется, что Аргентина подходит к финалу с уверенностью. Теперь все ответы на вопросы будут даны на поле.

Как вы думаете, в решающем матче возьмет верх опыт Месси или командный футбол Испании?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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