Искусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую систему

·21·Технологии
Искусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую систему

Российский оператор связи Т2 начал внедрение уникальной системы на базе искусственного интеллекта для улучшения качества мобильного интернета. Эта технология позволяет автоматически настраивать параметры сети индивидуально для каждого абонента. Специалисты компании отмечают, что новое решение позволит увеличить скорость мобильного интернета как минимум на 10 процентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данный инновационный проект опирается на алгоритмы машинного обучения (мачине леарнинг). Система в режиме реального времени анализирует качество сигнала, местоположение устройства, общую нагрузку на сеть и технические характеристики смартфонов. На основе собранных данных искусственный интеллект выбирает оптимальную комбинацию частотных диапазонов для повышения эффективности передачи данных.

Принцип работы и эффективность технологии

Согласно данным иксбт.ком, новая система демонстрирует высокую эффективность, особенно в периоды пиковых нагрузок на сеть. В такие моменты искусственный интеллект перераспределяет частотные ресурсы с учетом возможностей устройства пользователя. Это позволяет пользоваться стабильным и быстрым интернетом даже в местах большого скопления людей.

В настоящее время технология успешно прошла тестирование на более чем 200 базовых станциях в Алтайском крае и Республике Алтай. В рамках проекта были охвачены такие города, как Алейск, Заринск, Белокуриха, а также ряд крупных сел. Первоначальные результаты оказались лучше ожидаемых, качество связи для абонентов заметно улучшилось.

До конца текущего года оператор планирует внедрить эту систему еще на тысяче базовых станций. В будущем к сети под управлением искусственного интеллекта подключатся такие крупные города, как Барнаул, Бийск и Рубцовск. Ожидается, что это положит начало новому этапу технологической гонки на рынке мобильной связи.

Перспективы для Узбекистана и региона

Применение искусственного интеллекта в сфере мобильной связи становится глобальной тенденцией. Ведущие мобильные операторы Узбекистана также изучают подобные интеллектуальные решения для модернизации своих сетей. Опыт Т2 показывает, что даже без дополнительных частотных ресурсов можно увеличить скорость за счет программной оптимизации существующих мощностей.

Подводя итог, можно сказать, что интеграция искусственного интеллекта в телекоммуникационную сферу не только повышает скорость, но и выводит качество обслуживания пользователей на новый уровень. Подобные технологические решения, несомненно, станут фундаментом для более эффективного управления сетями 5Г в будущем.

Искусственный ИнтеллектМобильный ИнтернетT2ТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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