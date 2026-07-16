Тоттенхэм отклонил предложение Ноттингем Форест по Лукасу Бергваллю

·0·Спорт
Тоттенхэм отклонил предложение Ноттингем Форест по Лукасу Бергваллю

Предстоящее трансферное окно в Английской Премьер-лиге набирает обороты. Лондонский «Тоттенхэм» отклонил официальное предложение «Ноттингем Форест» по своему талантливому полузащитнику Лукасу Бергваллю. Шведский футболист в настоящее время стал главной трансферной целью «лесников». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По данным издания The Athletic, «Ноттингем Форест» планирует найти достойную замену после недавней продажи Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за рекордные 116 миллионов фунтов стерлингов. Руководство клуба считает 20-летнего Бергвалля идеальным вариантом для этой позиции. Однако «Тоттенхэм» пока не намерен отпускать своего игрока.

Настойчивость «Ноттингем Форест» и детали трансфера

Несмотря на первоначальный отказ, «Ноттингем Форест» не собирается выходить из борьбы. По имеющимся данным, клуб готовится в ближайшее время выступить с улучшенным предложением по шведскому таланту. «Тоттенхэм» же заявил, что не даст согласия на сделку, пока не будет выплачена установленная ими цена за футболиста.

Лукас Бергвалль перешел в лондонский клуб в 2024 году из «Юргордена» за 8,5 миллионов фунтов. Его дебютный сезон прошел очень успешно: футболист был признан лучшим игроком года в клубе и помог «Тоттенхэму» выиграть Лигу Европы после 17-летнего перерыва.

Приход Де Дзерби и изменения в составе

Ситуация изменилась после того, как в марте этого года главным тренером был назначен Роберто Де Дзерби. Под руководством итальянского специалиста Бергвалль потерял место в основном составе и лишь один раз вышел с первых минут. В связи с этим футболист сообщил руководству клуба, что готов к новым вызовам и хочет покинуть команду.

Активность «Тоттенхэма» на трансферном рынке также повышает вероятность ухода Бергвалля. В летнее трансферное окно клуб потратил 85 миллионов фунтов на Матеуса Фернандеса и 100 миллионов фунтов на Сандро Тонали. Это обострило конкуренцию в центре поля. Издание Goal.com добавляет, что команду может покинуть не только Бергвалль, но и нападающий Ришарлисон — им серьезно интересуется туринский «Ювентус».

В настоящее время контракт Бергвалля с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2031 года. Если «Ноттингем Форест» согласится выплатить требуемую лондонцами сумму, то талантливый шведский футболист почти наверняка начнет новый сезон в другой команде.

ТоттенхэмНоттингем ФорестТрансферыПремьер-лигаЛукас Бергвалль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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