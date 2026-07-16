Политический скандал на ЧМ-2026: ФИФА накажет сборную Аргентины

·1·Спорт
Политический скандал на ЧМ-2026: ФИФА накажет сборную Аргентины

После драматической победы над Англией (2:1) сборная Аргентины отметила радость выхода в полуфинал политическим заявлением. Однако этот поступок может дорого им обойтись. Из-за баннера, продемонстрированного вопреки регламенту ФИФА, в отношении команды начато дисциплинарное расследование.

Zamin.uz представляет подробности этого политического скандала и ожидаемых официальных санкций.

Что произошло?

После победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 футболисты сборной Аргентины продемонстрировали спорный баннер, переданный болельщиками с трибун, на котором было написано «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские острова — аргентинские»).

Демонстрация этого политического заявления на крупнейшем спортивном событии мира, за которым пристально следят СМИ, вызвала резкие протесты со стороны Великобритании и международного сообщества. Даже официальные лица британского правительства потребовали от ФИФА взять ситуацию под жесткий контроль.

Что говорят правила ФИФА?

Регламент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и IFAB очень строг: в любых спортивных соревнованиях категорически не допускаются политические, религиозные или личные жесты и лозунги.

Цитата из регламента: «Экипировка футболистов и баннеры, демонстрируемые ими, не должны содержать политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений и изображений. Участники и национальные федерации, нарушившие это правило, будут наказаны организаторами или ФИФА».

Ожидаемое наказание: два сценария

За подобные нарушения дисциплинарный комитет ФИФА может применить два вида наказаний:

Порядок

Вид наказания

Вероятность реализации сценария

Сценарий 1

Денежный штраф (в отношении Ассоциации футбола Аргентины)

Очень высокая. Существует прецедент, когда AFA уже была оштрафована за демонстрацию того же баннера во время товарищеского матча против Словении.

Сценарий 2

Дисквалификация (отстранение от игр Джовани Ло Чельсо и других футболистов, вынесших баннер на поле)

Низкая. В ближайшие часы AFA получит официальное уведомление и представит свои объяснения. Скорее всего, спортивные санкции к игрокам применены не будут.

Предупреждение Скалони и ошибка футболистов

Этот инцидент полностью противоречит словам главного тренера Лионеля Скалони, сказанным на пресс-конференции. Перед игрой Скалони приложил немало усилий, чтобы снизить политическую напряженность:

«Это просто футбольный матч, ничего больше. Я не могу смешивать политику и спорт, особенно из уважения к печальным событиям, произошедшим много лет назад», — говорил тренер.

Однако, несмотря на эти предупреждения, футболисты не только продемонстрировали баннер, но и сфотографировались с ним на память.

ФИФА приступает к работе с сегодняшнего дня, и окончательное решение будет объявлено в ближайшее время. Это может серьезно повлиять на психологическую атмосферу вокруг сборной Аргентины перед финалом, который состоится в воскресенье.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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