Ливерпуль близок к подписанию нового долгосрочного контракта с Домиником Собослаи

Английский клуб «Ливерпуль» вышел на финальную стадию переговоров о продлении действующего соглашения с одним из своих ключевых лидеров, венгерским полузащитником Домиником Собослаи. Стороны достигли устной договоренности по основным условиям нового долгосрочного контракта. Этот шаг был одним из приоритетов для руководства клуба перед летним трансферным окном. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, переговоры, длившиеся несколько месяцев между спортивным директором «Ливерпуля» Ричардом Хьюзом и представителями футболиста, успешно завершаются. Несмотря на то, что до истечения текущего контракта Собослаи остается еще два года, мерсисайдский клуб решил продлить сотрудничество, учитывая стабильную игру футболиста в Премьер-лиге и его значимость для команды.

Ключевая фигура в планах нового тренера

Это соглашение стало отличной новостью и для нового главного тренера команды Андони Ираолы. В период переходного этапа для клуба устранение неопределенности относительно будущего такого универсального и опытного игрока, как Собослаи, положительно скажется на атмосфере внутри коллектива. Ожидается, что венгерский футболист займет центральное место в тактических схемах нового тренера.

Доминик Собослаи был приобретен в 2023 году у немецкого клуба «РБ Лейпциг» за 60 миллионов фунтов стерлингов. За прошедшее время он не только адаптировался в команде, но и внес огромный вклад в чемпионство «Ливерпуля» в Премьер-лиге в сезоне 2024-25. Даже в непростом для команды сезоне 2025-26 он выделялся своим индивидуальным мастерством.

Первый результат после Стивена Джеррарда

Коэффициент полезного действия Собослаи на поле очень высок. В прошлом сезоне он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и 12 результативных передач. Таким образом, он стал первым полузащитником «Ливерпуля» после легендарного Стивена Джеррарда (сезон 2013-14), которому удалось достичь двузначных показателей как по голам, так и по ассистам за один сезон.

Универсальность футболиста заслуживает особого признания. Он способен одинаково успешно действовать на следующих позициях:

Атакующий полузащитник (позиция «десятки»);

Фланговый нападающий (вингер);

Опорный полузащитник;

Правый защитник при необходимости.

Ранее сам футболист подчеркивал, что счастлив в «Ливерпуле» и хочет продолжить карьеру именно на «Энфилде». «Я люблю это место, люблю болельщиков. Моя семья здесь счастлива. Я связываю свое будущее на долгие годы именно с этим клубом», — говорил Собослаи в одном из своих апрельских интервью. С подписанием нового контракта он продолжит защищать цвета команды и после 2028 года.