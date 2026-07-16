Honor выпускает первый в мире смартфон с робо-камерой

·1·Технологии
Honor выпускает первый в мире смартфон с робо-камерой

Китайский технологический гигант Honor готовится совершить революционный шаг на рынке мобильных устройств. Компания объявила дату начала приема официальных заказов на свой уникальный смартфон Honor Робот Фоне с «роботизированной» камерой. Это устройство привлекает внимание экспертов отрасли не только своей подвижной оптической системой, но и компактными размерами, а также сверхмощным аккумулятором. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщил генеральный директор Honor Ли Сян, этот инновационный гаджет, впервые представленный на выставке МВК 2026, уже готов к серийному производству. На новых постерах, опубликованных компанией, показано, что смартфон будет представлен в двух цветах — Силвер Вхите (серебристо-белый) и Графите Блак (графитовый черный). Задняя панель устройства имеет текстуру с вертикальными линиями, что придает ему современный и футуристичный вид.

Технические возможности и революционная камера

По данным иксбт.ком, главной особенностью смартфона Honor Робот Фоне является система камер, расположенная в крупном прямоугольном блоке. Предполагается, что в этот блок вошли основной датчик на 200 Мп, сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив. Ожидается, что технология «робо-камеры» обеспечит такие функции, как автоматический поворот объектива под разными углами или интеллектуальное отслеживание фокуса.

Еще одним примечательным аспектом смартфона является его эргономика. В то время, когда устройства с большими экранами стали трендом, Honor выбрала компактный 6,3-дюймовый дисплей. Это создает большое удобство для пользователей при управлении устройством одной рукой. Однако, несмотря на небольшие размеры, его внутренние возможности поразительно высоки.

Сочетание мощности и эффективности

Ожидается, что аппаратная часть устройства будет оснащена флагманским чипсетом последнего поколения Snapdragon 8 Элите Ген 5. Это обеспечит максимальную скорость при работе с AI и запуске тяжелых игр. Также инженерам Honor удалось поместить в такой компактный корпус огромный аккумулятор емкостью 7000 mAh.

Данные сертификации, выданные китайским регулятором 3К, подтвердили поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 120 В. Это почти рекордный показатель, позволяющий зарядить батарею такой большой емкости за считанные минуты. Для пользователей на рынке Узбекистана эта модель, несомненно, станет решением проблем с автономностью.

Официальная презентация и процесс оформления предварительного заказа на смартфон Honor Робот Фоне состоятся 18 июля в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ВАИК 2026). Именно в этот день будут объявлены окончательные цены на устройство и сроки выхода на мировой рынок.

HonorRobot PhoneСмартфонТехнологииSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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