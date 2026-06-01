Хаби Алонсо хочет привести звезду «Реала» в «Челси»

Трансферный рынок в европейском футболе накаляется, а слухи вокруг лондонского «Челси» оказались в центре внимания. Хаби Алонсо, назначенный новым главным тренером «синих», приступил к адаптации состава под свои тактические идеи перед началом следующего сезона. Испанский специалист намерен усилить команду, привлекая таланты, в которых он был полностью уверен ранее.

Для поклонников английского футбола это стало настоящей неожиданностью! Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о звезде мадридского «Реала», которую Хаби Алонсо лично хочет видеть на «Стэмфорд Бридж», об астрономической цене, установленной мадридцами, и впечатляющей статистике молодого таланта!

Главная цель Алонсо: турецкий гений в Лондоне?!

Авторитетное издание Goal сообщает, что Хаби Алонсо активно продвигает идею подписания Арды Гюлера, который сейчас блистает в мадридском «Реале». Испанский тренер хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным на новом месте работы. Руководство «Челси» полностью поддерживает этот проект и проявляет серьезный интерес к трансферу турецкого футболиста.

Однако этот трансфер будет непросто осуществить:

Твердая позиция Мадрида: «Королевский клуб» совершенно не хочет отпускать этого уникального 21-летнего полузащитника. Поэтому, если лондонцы захотят приобрести Гюлера, мадридцы выставили им требование о выплате отступных в размере как минимум 100 миллионов евро. Такое требование было выдвинуто руководством клуба.

Рыночная стоимость и впечатляющая статистика Арды Гюлера

Благодаря своей игре в текущем сезоне Арда стал любимцем не только болельщиков, но и трансферного рынка. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость молодой звезды в 90 миллионов евро. Такова текущая оценка игрока.

Его результативность в футболке «Реал Мадрида» в этом сезоне наглядно отражена в следующей таблице:

Турниры Голы Голевые передачи (ассисты) Общая эффективность Всего во всех турнирах 50 матчей 6 голов 14 голевых передач Он проявил себя как один из самых опасных и креативных игроков в атакующей линии команды.

Очевидно, что Хаби Алонсо подбирает лучших футболистов для построения новой империи в «Челси». Если этот звездный трансфер состоится, в следующем сезоне Премьер-лиги может произойти настоящая революция.

Что скажете, дорогие футбольные болельщики, должен ли Арда Гюлер перейти в «Челси» или ему лучше остаться в «Реале»?

Следите за самыми громкими и достоверными новостями европейского футбола и трансферного мира вместе с нами! Оставайтесь на связи!