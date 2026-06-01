Родри раскрыл главную цель сборной Испании на ЧМ-2026

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу внутренняя атмосфера и планы звездных команд и их лидеров вызывают огромный интерес у болельщиков. На днях ключевой полузащитник сборной Испании и клуба «Манчестер Сити» Родри подробно рассказал прессе о своих ожиданиях от грядущего мундиаля и главных целях своей команды.

По мнению опытного футболиста, предтурнирные авансы и статус «фаворита» не имеют никакого значения на поле:

«Перед стартом турнира не так важно, считаетесь ли вы фаворитом или вас нет в этом списке. Все зависит от того, как вы действуете на поле непосредственно во время матча. Например, нас не называли главными претендентами на Евро-2024, но в итоге мы стали чемпионами. Причина в том, что мы не забивали себе голову лишними прогнозами».

Родри также не стал скрывать, что мировой форум в новом формате потребует от футболистов огромных сил и воли:

«Безусловно, этот чемпионат мира станет самым сложным в истории. Количество участников увеличилось, добавился дополнительный раунд плей-офф. В таких условиях правильное распределение физических нагрузок становится решающим фактором. Мы должны подойти к самым важным матчам в своей пиковой форме».

Испанская звезда также рассказал о том, что любит анализировать соперников в свободное время и как формирует атмосферу внутри команды:

«Мне нравится наблюдать за играми других сборных, оценивать их текущий уровень и анализировать, какие сюрпризы готовят нам предстоящие матчи. В системе плей-офф, где поражение непростительно, крайне важно эффективно использовать созданные моменты. Я стараюсь привить это золотое правило своим партнерам по сборной. Ведь мы хотим еще раз доказать на деле, что являемся сильнейшей командой на планете. Наша главная цель — только победа».

Известное AS представило эти яркие высказывания футболиста широкой общественности.