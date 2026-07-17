Нью-Йорк накрыло дымом: состоится ли финал ЧМ?

Несмотря на значительное ухудшение качества воздуха в Нью-Йорке и его окрестностях из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, перенос финала чемпионата мира по футболу 2026 года не планируется. Об этом Те Натионал сообщило издание.

Сообщается, что проблемы с качеством воздуха пока не представляют серьезной угрозы для города Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси, где пройдет финальный матч. Однако специалисты отмечают, что воздух в атмосфере не такой чистый, как обычно.

Густой дым, образовавшийся в результате продолжающихся крупных лесных пожаров в Канаде, накрыл Нью-Йорк. ИКАир по данным, индекс качества воздуха (АКИ) в городе, который ранее составлял 179, в настоящее время достиг 208. Это означает, что качество воздуха относится к категории «очень вредный».

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул также подчеркнула, что совокупное воздействие дыма от лесных пожаров и высокой температуры негативно сказывается на экологической ситуации в штате. Она призвала жителей следить за своим здоровьем и серьезно относиться к неблагоприятным погодным условиям.

Несмотря на это, решающий финальный матч чемпионата мира пройдет по запланированному графику. За чемпионский титул сразятся сборные Испании и Аргентины. Встреча начнется 19 июля в 23:55 по ташкентскому времени на знаменитом стадионе США в штате Нью-Джерси «МетЛайф» стадионе.