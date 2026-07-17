Задержанный в США узбекистанский водитель грузовика вышел на свободу

Узбекистанский водитель грузовика, задержанный в США после дорожно-транспортного происшествия, был освобожден под залог по решению суда. В результате аварии с его участием погиб 21-летний футболист колледжа.

Речь идет о 42-летнем гражданине Узбекистана Бехзоде Асророве. По данным следствия, после инцидента он положил в карман видеорегистратор из грузовика. В связи с этим ему также было предъявлено обвинение в попытке скрыть или уничтожить вещественные доказательства.

Выяснилось, что у Асророва была необходимая лицензия на управление грузовым автомобилем. Однако из-за незнания английского языка он общался с сотрудниками полиции через Google Транслате. На судебном заседании, состоявшемся 10 июля, он присутствовал с помощью переводчика. Суд принял решение освободить его под залог при условии ношения электронного браслета на ноге.

По словам адвоката водителя, Асроров около года работал в одной из транспортных компаний США. Название компании не разглашается.

Прокуратура сообщила, что после получения результатов токсикологической экспертизы ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Жертвой аварии стал 21-летний Тобиас Форсайт, который был членом футбольной команды колледжа УМасс Ловелл.

По имеющимся данным, Бехзод Асроров переехал в США в 2024 году по программе грин-карт.

После этого инцидента в США вновь разгорелись споры о необходимости пересмотра порядка выдачи лицензий водителям грузовиков. Министр транспорта США Шон Даффи подчеркнул, что водителям, не владеющим английским языком, не следует разрешать управлять грузовыми автомобилями.

Президент Дональд Трамп также отреагировал на это происшествие, отметив необходимость отдавать приоритет американским специалистам в сфере грузоперевозок.