Месси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звезда

·41·Спорт
Месси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звезда

По мере приближения чемпионата мира 2026 года к решающей стадии в рейтинге лучших футболистов турнира произошли важные изменения. Лионель Месси по-прежнему остается лидером, однако после полуфиналов самый большой прогресс продемонстрировал один из лидеров сборной Испании.

Издание The Athletic опубликовало обновленный рейтинг футболистов, принимающих участие в чемпионате мира.

Месси сохранил первое место

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался на первой строчке рейтинга даже после полуфинальных матчей.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе также сохранил свою позицию, оставшись вторым. Замыкает тройку лидеров полузащитник сборной Испании Родри.

Родри поднялся на 15 позиций

Самое значительное изменение в обновленном рейтинге связано с Родри.

Испанский футболист поднялся на 15 строчек по сравнению с предыдущим списком и занял третье место. Его игра на решающих этапах турнира стала причиной столь резкого роста в рейтинге.

Также представители Испании Пау Кубарси и Эмерик Ляпорт поднялись на три позиции каждый.

Футболисты сборной Англии опустились в рейтинге

Поражение сборной Англии в полуфинале против Аргентины отразилось и на позициях игроков команды.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн опустились на одну строчку вниз. Представители Франции Усман Дембеле и Майкл Олисе потеряли по три позиции.

Топ-10 лучших футболистов чемпионата мира

Обновленный рейтинг, составленный The Athletic, выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси — Аргентина, сохранил свою позицию;

  2. Килиан Мбаппе — Франция, сохранил свою позицию;

  3. Родри — Испания, поднялся на 15 позиций;

  4. Джуд Беллингем — Англия, опустился на 1 позицию;

  5. Гарри Кейн — Англия, опустился на 1 позицию;

  6. Эрлинг Холанд — Норвегия, опустился на 1 позицию;

  7. Эмерик Ляпорт — Испания, поднялся на 3 позиции;

  8. Пау Кубарси — Испания, поднялся на 3 позиции;

  9. Майкл Олисе — Франция, опустился на 3 позиции;

  10. Усман Дембеле — Франция, опустился на 3 позиции.

Финал может изменить рейтинг

Последние матчи турнира еще впереди. Поэтому после финала и игры за третье место в рейтинге возможны новые изменения.

В частности, участие Месси, Мбаппе и Родри в решающих матчах будет иметь важное значение при определении лучшего футболиста турнира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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