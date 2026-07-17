«Пахтакор» и «Навбахор» сегодня проведут исторические матчи

·36·Спорт
«Пахтакор» и «Навбахор» сегодня проведут исторические матчи

Сегодня, 17 июля, продолжатся матчи 12-го тура Суперлиги Узбекистана. Две игры дня займут особое место в истории футбола страны — «Пахтакор» и «Навбахор» проведут свои юбилейные встречи в высшем дивизионе.

Оба клуба находятся на пороге исторического достижения, будучи командами, которые еще ни разу не вылетали из чемпионата в низший дивизион.

1000-й матч «Пахтакора» против «Локомотива»

Ташкентский «Пахтакор» в рамках 12-го тура выйдет на поле против «Локомотива».

Этот поединок станет для «львов» 1000-й встречей в высшем дивизионе Узбекистана. Таким образом, один из самых титулованных клубов страны покорит еще одну важную историческую отметку.

На сегодняшний день «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом Узбекистана.

«Навбахор» также проведет юбилейную встречу

Наманганский «Навбахор» в матче против АГМК проведет свою 1000-ю игру в высшей лиге.

«Навбахор» является одним из клубов, которые неизменно участвуют в высшем дивизионе с момента основания чемпионата Узбекистана.

Команда становилась чемпионом страны в 1996 году, впервые в своей истории завоевав золотые медали.

Только у двух клубов есть такой результат

Важная особенность, отличающая «Пахтакор» и «Навбахор» от других клубов — они никогда не вылетали в Про-лигу.

Обе команды считаются единственными клубами в истории национального чемпионата Узбекистана, которые провели все сезоны в высшем дивизионе.

Поэтому матчи 17 июля станут не просто играми очередного тура, а важным событием в истории узбекского футбола.

Кто победит в юбилейных матчах?

«Пахтакор» против «Локомотива» и «Навбахор» против АГМК выйдут на поле не только за важными очками, но и за победой в своих исторических 1000-х матчах.

Как вы думаете, какая команда победит в юбилейных встречах? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Сегодня, 14:57ПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентомПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентомСегодня, 14:36Месси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звездаМесси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звездаСегодня, 14:36Женская команда «Арсенала» подписывает рекордсмена «Реал Мадрида» Мису РодригесЖенская команда «Арсенала» подписывает рекордсмена «Реал Мадрида» Мису РодригесСегодня, 14:20Достоин ли Килиан Мбаппе быть капитаном сборной Франции?Достоин ли Килиан Мбаппе быть капитаном сборной Франции?Сегодня, 14:10Одно из решений Тухеля шокировало футболистов сборной Англии...Одно из решений Тухеля шокировало футболистов сборной Англии...Сегодня, 13:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе