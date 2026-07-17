«Пахтакор» и «Навбахор» сегодня проведут исторические матчи

Сегодня, 17 июля, продолжатся матчи 12-го тура Суперлиги Узбекистана. Две игры дня займут особое место в истории футбола страны — «Пахтакор» и «Навбахор» проведут свои юбилейные встречи в высшем дивизионе.

Оба клуба находятся на пороге исторического достижения, будучи командами, которые еще ни разу не вылетали из чемпионата в низший дивизион.

1000-й матч «Пахтакора» против «Локомотива»

Ташкентский «Пахтакор» в рамках 12-го тура выйдет на поле против «Локомотива».

Этот поединок станет для «львов» 1000-й встречей в высшем дивизионе Узбекистана. Таким образом, один из самых титулованных клубов страны покорит еще одну важную историческую отметку.

На сегодняшний день «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом Узбекистана.

«Навбахор» также проведет юбилейную встречу

Наманганский «Навбахор» в матче против АГМК проведет свою 1000-ю игру в высшей лиге.

«Навбахор» является одним из клубов, которые неизменно участвуют в высшем дивизионе с момента основания чемпионата Узбекистана.

Команда становилась чемпионом страны в 1996 году, впервые в своей истории завоевав золотые медали.

Только у двух клубов есть такой результат

Важная особенность, отличающая «Пахтакор» и «Навбахор» от других клубов — они никогда не вылетали в Про-лигу.

Обе команды считаются единственными клубами в истории национального чемпионата Узбекистана, которые провели все сезоны в высшем дивизионе.

Поэтому матчи 17 июля станут не просто играми очередного тура, а важным событием в истории узбекского футбола.

Кто победит в юбилейных матчах?

«Пахтакор» против «Локомотива» и «Навбахор» против АГМК выйдут на поле не только за важными очками, но и за победой в своих исторических 1000-х матчах.

Как вы думаете, какая команда победит в юбилейных встречах? Оставляйте свое мнение в комментариях.