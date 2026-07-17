Одно из решений Тухеля шокировало футболистов сборной Англии...

После поражения сборной Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата мира 2026 года стало известно о недовольстве внутри команды. Игроки не смогли понять тактические решения главного тренера Томаса Тухеля после того, как счет был открыт.

По данным Те Телеграф, некоторые игроки считали, что Англии следовало продолжать атаковать в тот момент, когда Аргентина находилась в наиболее уязвимом положении.

После того как Англия вышла вперед, Тухель усилил оборону

В середине второго тайма Энтони Гордон забил гол и вывел Англию вперед.

Однако после этого Тухель выпустил на поле трех защитников, изменив стиль игры команды. Англия отдала инициативу сопернику и сосредоточилась на удержании результата.

Аргентина же в конце матча забила дважды и решила исход встречи в свою пользу — 2:1.

Нападающие остались в запасе

Согласно источнику, футболисты сборной Англии чувствовали, что после гола Гордона Аргентина оказалась в тяжелом психологическом и тактическом положении.

Они полагали, что можно было выпустить быстрых игроков и наказать соперника на контратаках. В запасе было несколько футболистов, способных выполнить эту задачу:

Букайо Сака;

Олли Уоткинс;

Нони Мадуэке.

Но Тухель никого из них в той ситуации на поле не выпустил.

Запоздалые замены также вызвали вопросы

Даже после того, как Аргентина вышла вперед, Тухель не стал сразу прибегать к атакующим перестановкам.

Маркус Рэшфорд и Айвен Тоуни вышли на поле лишь через четыре минуты после второго гола соперника. Это решение также удивило некоторых футболистов команды и близких к ней людей.

«Никто не мог понять, что происходит», — сообщил источник, близкий к команде.

Стала ли замена Райса решающей?

Замена Деклана Райса также вызвала критику.

Некоторые считают, что вместо Райса нужно было выпускать не защитника, а другого полузащитника, способного поддерживать баланс в центре поля.

Аргентинец Энцо Фернандес забил победный гол, нанеся удар именно из той зоны, которую обычно должен был контролировать Райс или другой опорный полузащитник.

«Тухеля приглашали именно за его способность управлять командой в матчах плей-офф, но в этот раз он допустил ошибку», — отметил другой источник.

Футбольная ассоциация Англии поддерживает Тухеля

Несмотря на болезненное поражение в полуфинале и споры вокруг тактических решений, Томас Тухель пока остается на своем посту.

Отмечается, что исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем продолжает поддерживать специалиста.

Однако эти решения в решающем матче чемпионата мира могут породить еще больше вопросов относительно будущего Тухеля в сборной Англии.