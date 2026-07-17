ПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентом

·21·Спорт
ПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентом

Французский клуб Пари Сен-Жермен решил прекратить борьбу за звезду мюнхенской Баварии Майкла Олисе. Руководство парижан не намерено платить астрономическую сумму, запрашиваемую за футболиста. Это решение открыло путь для мадридского Реала, так как сам игрок мечтает продолжить карьеру именно в столице Испании. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным издания Фут01, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш и президент Нассер Аль-Хелаифи планируют перейти на новую, более устойчивую модель трансферной политики. Бавария требует за своего лидера не менее 200 миллионов евро. Парижане же не намерены разбрасываться огромными средствами, как в эпоху Неймара и Лионеля Месси. Руководство клуба придерживается принципа: «лучше открывать новых Олисе, чем покупать готовых звезд».

Новый проект «Галактикос» Реала

Президент Реала Флорентино Перес видит в этом талантливом нападающем, родившемся в Лондоне, будущего «Галактико» команды. Предполагается, что приход Олисе поможет еще полнее раскрыть потенциал таких звезд, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Как пишет Л'Экуипе, Майкл Олисе уже связался со своими партнерами по сборной Франции Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени, чтобы расспросить о жизни в Мадриде и атмосфере в клубе.

В прошлом сезоне Олисе показал феноменальный результат в чемпионате Германии — на его счету 22 гола и 31 результативная передача. Такие показатели сделали его одним из самых востребованных футболистов Европы. Однако ПСЖ предпочел отказаться от этого трансфера, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей и контролировать зарплатный фонд. Известно, что годовая зарплата футболиста, как ожидается, превысит 20 миллионов евро.

Новые цели парижан

ПСЖ теперь сосредоточит свое внимание на внутреннем рынке и развивающихся молодых талантах. Тренерский штаб во главе с Луисом Энрике взял на карандаш таких игроков, как Магнес Аклиуш и Усман Диоманде. Эта стратегия направлена на обеспечение финансовой стабильности клуба и создание фундамента на будущее.

Реал Мадрид же находится в гораздо более крепком финансовом положении. Недавно клуб объявил о рекордной выручке в 1,161 миллиарда евро. Несмотря на это, для осуществления трансфера Олисе мадридскому клубу, возможно, придется продать некоторых лидеров. В частности, под вопросом остается будущее Винисиуса Жуниора, чей контракт близится к завершению. Если с бразильской звездой не удастся достичь нового соглашения, не исключено, что он будет продан для финансирования трансфера Олисе.

Реал МадридПСЖМайкл ОлисеБаварияТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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