В Китае представлена Кими К3, крупнейшая в мире модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом

·42·Технологии
В Китае представлена Кими К3, крупнейшая в мире модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом

Китайский стартап Муншот AI совершил настоящий технологический прорыв в мире искусственного интеллекта. Компания официально анонсировала систему Кими К3, которая считается крупнейшей в мире моделью с открытым исходным кодом (опен-сурке). Ожидается, что эта разработка превзойдет существующих лидеров отрасли по своим техническим характеристикам и вычислительной мощности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Самым впечатляющим аспектом модели Кими К3 является количество её параметров. По заявлению разработчиков, модель насчитывает 2,8 триллиона параметров. Этот показатель почти на 75 процентов превышает данные модели DeepSeek В4 Pro, которая до недавнего времени считалась крупнейшей. Столь резкое увеличение количества параметров позволяет системе выполнять более сложные логические задачи и анализировать человеческую речь с высокой точностью.

Технические возможности и режим «мышления»

Новая модель обладает огромным контекстным окном в 1 миллион токенов, что позволяет ей обрабатывать колоссальные объемы текстовой информации одновременно. Также Кими К3 оснащена уникальной способностью визуального восприятия и постоянно активным «режимом мышления» (реасонинг моде). Эта функция позволяет модели глубоко анализировать проблему и выстраивать логическую цепочку перед тем, как дать ответ.

Представители Муншот AI подчеркивают, что Кими К3 предназначена для интеллектуальных сценариев высокого уровня, таких как программирование, научные исследования и работа со сложными знаниями. Согласно проведенным тестам, эта модель с открытым исходным кодом по своей эффективности может свободно конкурировать с закрытыми (коммерческими) системами таких гигантов, как OpenAI и Anthropic.

Позиции компании на рынке и перспективы

Несмотря на то, что компания Муншот AI была основана выпускниками Университета Цинхуа в марте 2023 года, она за короткое время заняла свое место на мировом технологическом рынке. Текущая рыночная стоимость стартапа составляет 3 миллиарда долларов, однако презентация новой модели, несомненно, еще больше укрепит авторитет компании.

Как сообщает издание Финанкиал Тимес, одновременно с запуском Кими К3 стартап готовится к новому инвестиционному раунду. Предполагается, что после привлечения новых инвестиций рыночная стоимость Муншот AI может вырасти до 31,5 миллиарда долларов. Это сделает её одним из самых дорогих стартапов в сфере искусственного интеллекта в мире.

Эта новость имеет важное значение и для разработчиков и исследователей из Узбекистана. Модели с открытым исходным кодом позволяют локальным стартапам использовать передовые технологии без дорогостоящих лицензий и создавать собственные продукты. Появление таких мощных инструментов, как Кими К3, несомненно, ускорит развитие решений на базе искусственного интеллекта во всем мире, включая Центральную Азию.

Moonshot AIKimi K3Искусственный ИнтеллектТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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