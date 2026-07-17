Проект Starlink Илона Маска обеспечил интернетом тысячи школьников

·22·Технологии
Проект Starlink Илона Маска обеспечил интернетом тысячи школьников

Система спутниковой связи Starlink, принадлежащая Илону Маску, реализовала крупный проект, направленный на повышение качества образования в самых отдаленных регионах Бангладеш. В сотрудничестве с благотворительной организацией ДжААГО Фундатион компания подключила к высокоскоростному интернету 167 учебных классов в 26 округах страны. Благодаря этой инициативе около 30 тысяч школьников получили доступ к современному онлайн-обучению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данный проект реализуется в рамках программы Дигитал Шул Програм, которая уже много лет направлена на решение проблемы нехватки учителей в Бангладеш. Теперь ученики сельских школ могут в режиме реального времени (онлине) подключаться к урокам, которые проводят квалифицированные педагоги из столицы. Это способствует сокращению неравенства в качестве образования.

Борьба с цифровым неравенством

Спутниковая связь, предоставляемая Starlink, стала единственным решением для регионов, где отсутствует традиционная телекоммуникационная инфраструктура. Прокладка кабельных интернет-сетей в географически труднодоступных районах Бангладеш была экономически неэффективной или технически невозможной. По данным иксбт.ком, спутниковая технология позволила обойти эти препятствия и подключить отдаленные деревни к мировому информационному пространству.

Этот проект является не только технологической инновацией, но и шагом, имеющим социальное значение. С помощью высокоскоростного интернета учащиеся могут участвовать в интерактивных уроках, пользоваться международными образовательными ресурсами и расширять свои знания. Подобные проекты актуальны и для таких стран, как Узбекистан, где много горных и отдаленных районов.

Starlink расширяется в глобальном масштабе

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает активно расширять свою сеть Starlink по всему миру. Недавно предприниматель сообщил о запуске сети на территории Кот-д'Ивуара. Основная цель компании — обеспечить стабильную и быструю интернет-связь в любой точке мира, даже в самых отдаленных местах с неразвитой инфраструктурой.

Сегодня услуги Starlink используются во многих развивающихся странах для образования, медицины и восстановления связи в чрезвычайных ситуациях. Успешный опыт в Бангладеш показывает, что спутниковые технологии служат ключевым инструментом в решении социальных проблем там, где традиционные операторы связи не могут обеспечить покрытие.

StarlinkSpaceXИлон МаскБангладешОбразование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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