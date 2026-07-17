Проект Starlink Илона Маска обеспечил интернетом тысячи школьников

Система спутниковой связи Starlink, принадлежащая Илону Маску, реализовала крупный проект, направленный на повышение качества образования в самых отдаленных регионах Бангладеш. В сотрудничестве с благотворительной организацией ДжААГО Фундатион компания подключила к высокоскоростному интернету 167 учебных классов в 26 округах страны. Благодаря этой инициативе около 30 тысяч школьников получили доступ к современному онлайн-обучению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данный проект реализуется в рамках программы Дигитал Шул Програм, которая уже много лет направлена на решение проблемы нехватки учителей в Бангладеш. Теперь ученики сельских школ могут в режиме реального времени (онлине) подключаться к урокам, которые проводят квалифицированные педагоги из столицы. Это способствует сокращению неравенства в качестве образования.

Борьба с цифровым неравенством

Спутниковая связь, предоставляемая Starlink, стала единственным решением для регионов, где отсутствует традиционная телекоммуникационная инфраструктура. Прокладка кабельных интернет-сетей в географически труднодоступных районах Бангладеш была экономически неэффективной или технически невозможной. По данным иксбт.ком, спутниковая технология позволила обойти эти препятствия и подключить отдаленные деревни к мировому информационному пространству.

Этот проект является не только технологической инновацией, но и шагом, имеющим социальное значение. С помощью высокоскоростного интернета учащиеся могут участвовать в интерактивных уроках, пользоваться международными образовательными ресурсами и расширять свои знания. Подобные проекты актуальны и для таких стран, как Узбекистан, где много горных и отдаленных районов.

Starlink расширяется в глобальном масштабе

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает активно расширять свою сеть Starlink по всему миру. Недавно предприниматель сообщил о запуске сети на территории Кот-д'Ивуара. Основная цель компании — обеспечить стабильную и быструю интернет-связь в любой точке мира, даже в самых отдаленных местах с неразвитой инфраструктурой.

Сегодня услуги Starlink используются во многих развивающихся странах для образования, медицины и восстановления связи в чрезвычайных ситуациях. Успешный опыт в Бангладеш показывает, что спутниковые технологии служат ключевым инструментом в решении социальных проблем там, где традиционные операторы связи не могут обеспечить покрытие.