Трамп объявил о жестком решении в отношении иностранных водителей грузовиков

·0·Мир
Трамп объявил о жестком решении в отношении иностранных водителей грузовиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что места иностранных водителей грузовиков, работающих в стране без документов, займут американские военные ветераны. По его словам, администрация планирует внедрить новые порядки в этом направлении.

Трамп подчеркнул, что ветераны, управлявшие в армии США тяжелой военной техникой, будут подготовлены к вождению грузовиков, а процесс получения ими коммерческих водительских прав будет упрощен.

«Мы подготовим наших ветеранов и дадим им необходимые навыки управления грузовыми автомобилями. Они займут места водителей, работающих без документов», — сказал глава США.

В последние месяцы администрация США начала ужесточать требования к водителям грузовиков. В частности, Министерство транспорта получило поручение строго контролировать требование о знании английского языка, а также пересмотреть лицензии, выданные иностранным водителям.

Трамп раскритиковал водителей-мигрантов в связи с некоторыми авариями с участием грузовиков. При этом широкомасштабные официальные исследования, подтверждающие эти утверждения, пока не были опубликованы.

Данные заявления прозвучали после трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в США 5 июля. В нем грузовик под управлением гражданина Узбекистана Бехзода Асророва столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб 21-летний футболист колледжа Тобиас Форсайт.

Согласно данным следствия, Асроров также обвиняется в попытке уничтожения или сокрытия улик, так как после инцидента пытался спрятать видеорегистратор. Он переехал в США в 2024 году по программе грин-карт и имел действующую лицензию на управление грузовиком. Однако из-за незнания английского языка он общался с сотрудниками полиции через Google Translate.

В настоящее время расследование по делу продолжается. После получения результатов токсикологической экспертизы узбекскому водителю могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Задержанный в США узбекистанский водитель грузовика вышел на свободуЗадержанный в США узбекистанский водитель грузовика вышел на свободуСегодня, 14:37Нью-Йорк накрыло дымом: состоится ли финал ЧМ?Нью-Йорк накрыло дымом: состоится ли финал ЧМ?Сегодня, 14:31Ученые обнаружили на похожей на Землю планете важный признак жизниУченые обнаружили на похожей на Землю планете важный признак жизниСегодня, 14:17В России два человека скончались в очереди за бензиномВ России два человека скончались в очереди за бензиномСегодня, 13:26У миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезньУ миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезньСегодня, 12:43В Канаде грузовой поезд оказался в огненном кольцеВ Канаде грузовой поезд оказался в огненном кольцеСегодня, 11:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка