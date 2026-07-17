Трамп объявил о жестком решении в отношении иностранных водителей грузовиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что места иностранных водителей грузовиков, работающих в стране без документов, займут американские военные ветераны. По его словам, администрация планирует внедрить новые порядки в этом направлении.

Трамп подчеркнул, что ветераны, управлявшие в армии США тяжелой военной техникой, будут подготовлены к вождению грузовиков, а процесс получения ими коммерческих водительских прав будет упрощен.

«Мы подготовим наших ветеранов и дадим им необходимые навыки управления грузовыми автомобилями. Они займут места водителей, работающих без документов», — сказал глава США.

В последние месяцы администрация США начала ужесточать требования к водителям грузовиков. В частности, Министерство транспорта получило поручение строго контролировать требование о знании английского языка, а также пересмотреть лицензии, выданные иностранным водителям.

Трамп раскритиковал водителей-мигрантов в связи с некоторыми авариями с участием грузовиков. При этом широкомасштабные официальные исследования, подтверждающие эти утверждения, пока не были опубликованы.

Данные заявления прозвучали после трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в США 5 июля. В нем грузовик под управлением гражданина Узбекистана Бехзода Асророва столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб 21-летний футболист колледжа Тобиас Форсайт.

Согласно данным следствия, Асроров также обвиняется в попытке уничтожения или сокрытия улик, так как после инцидента пытался спрятать видеорегистратор. Он переехал в США в 2024 году по программе грин-карт и имел действующую лицензию на управление грузовиком. Однако из-за незнания английского языка он общался с сотрудниками полиции через Google Translate.

В настоящее время расследование по делу продолжается. После получения результатов токсикологической экспертизы узбекскому водителю могут быть предъявлены дополнительные обвинения.