Ученые обнаружили на похожей на Землю планете важный признак жизни

Научные исследования, направленные на поиск жизни за пределами Солнечной системы, принесли еще один важный результат. Ученые впервые подтвердили наличие атмосферы на экзопланете ЛХС 1140б, которая обладает характеристиками, схожими с земными, и находится на расстоянии 49 световых лет от нас. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Ранее атмосферы обнаруживались в основном у газовых гигантов и экзопланет типа «суб-Нептун». Однако на этот раз ученым впервые удалось доказать с помощью наблюдений наличие атмосферы у каменистой планеты, расположенной в обитаемой зоне.

Первый автор исследования, бывший научный сотрудник Гарвардского университета доктор Коллин Керубим отметила, что это не только первое подтверждение наличия атмосферы у каменистой планеты в обитаемой зоне, но и первое прямое обнаружение вещества в составе атмосферы.

По мнению ученого, этот результат сделал ЛХС 1140б одним из самых перспективных объектов за пределами Солнечной системы для изучения астробиологии и благоприятной для жизни среды.

Сообщается, что масса планеты в 5,6 раза больше земной, а радиус примерно на 70 процентов больше. Хотя по составу и температуре она в некоторой степени похожа на Землю, она всегда обращена к своей звезде одной стороной, может иметь больше запасов воды, а ее атмосфера может значительно отличаться от земной.

Открытая в 2017 году ЛХС 1140б вращается вокруг небольшого красного карлика в созвездии Кита. Керубим подчеркивает, что текущие данные указывают на наличие основных факторов, необходимых для жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера. Атмосфера может удерживать воду от испарения в космос, а также защищать поверхность от вредного излучения.

Исследователи не смогли обнаружить следов атмосферы на другой каменистой планете в этой же системе — ЛХС 1140к.

Согласно статье, опубликованной в журнале Скиенке, наблюдения проводились с помощью телескопа Магеллан Клай, расположенного в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. В ходе наблюдений 2024 года был зафиксирован гелий, уходящий с планеты. Хотя в последующих наблюдениях этот газ не был обнаружен, ученые перепроверили возможные ошибки и ложные результаты, подтвердив достоверность первоначальных выводов.

Профессор Оксфордского университета Джейн Биркби также оценила этот результат как важное открытие. По ее мнению, сохранение атмосферы на каменистых планетах вокруг красных карликов открывает новые возможности для поиска жизни и позволяет в будущем еще больше приблизиться к ответам на вопросы о существовании жизни на подобных планетах.