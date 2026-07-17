Ученые обнаружили на похожей на Землю планете важный признак жизни

·56·Мир
Ученые обнаружили на похожей на Землю планете важный признак жизни

Научные исследования, направленные на поиск жизни за пределами Солнечной системы, принесли еще один важный результат. Ученые впервые подтвердили наличие атмосферы на экзопланете ЛХС 1140б, которая обладает характеристиками, схожими с земными, и находится на расстоянии 49 световых лет от нас. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Ранее атмосферы обнаруживались в основном у газовых гигантов и экзопланет типа «суб-Нептун». Однако на этот раз ученым впервые удалось доказать с помощью наблюдений наличие атмосферы у каменистой планеты, расположенной в обитаемой зоне.

Первый автор исследования, бывший научный сотрудник Гарвардского университета доктор Коллин Керубим отметила, что это не только первое подтверждение наличия атмосферы у каменистой планеты в обитаемой зоне, но и первое прямое обнаружение вещества в составе атмосферы.

По мнению ученого, этот результат сделал ЛХС 1140б одним из самых перспективных объектов за пределами Солнечной системы для изучения астробиологии и благоприятной для жизни среды.

Сообщается, что масса планеты в 5,6 раза больше земной, а радиус примерно на 70 процентов больше. Хотя по составу и температуре она в некоторой степени похожа на Землю, она всегда обращена к своей звезде одной стороной, может иметь больше запасов воды, а ее атмосфера может значительно отличаться от земной.

Открытая в 2017 году ЛХС 1140б вращается вокруг небольшого красного карлика в созвездии Кита. Керубим подчеркивает, что текущие данные указывают на наличие основных факторов, необходимых для жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера. Атмосфера может удерживать воду от испарения в космос, а также защищать поверхность от вредного излучения.

Исследователи не смогли обнаружить следов атмосферы на другой каменистой планете в этой же системе — ЛХС 1140к.

Согласно статье, опубликованной в журнале Скиенке, наблюдения проводились с помощью телескопа Магеллан Клай, расположенного в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. В ходе наблюдений 2024 года был зафиксирован гелий, уходящий с планеты. Хотя в последующих наблюдениях этот газ не был обнаружен, ученые перепроверили возможные ошибки и ложные результаты, подтвердив достоверность первоначальных выводов.

Профессор Оксфордского университета Джейн Биркби также оценила этот результат как важное открытие. По ее мнению, сохранение атмосферы на каменистых планетах вокруг красных карликов открывает новые возможности для поиска жизни и позволяет в будущем еще больше приблизиться к ответам на вопросы о существовании жизни на подобных планетах.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп объявил о жестком решении в отношении иностранных водителей грузовиковТрамп объявил о жестком решении в отношении иностранных водителей грузовиковСегодня, 14:44Задержанный в США узбекистанский водитель грузовика вышел на свободуЗадержанный в США узбекистанский водитель грузовика вышел на свободуСегодня, 14:37Нью-Йорк накрыло дымом: состоится ли финал ЧМ?Нью-Йорк накрыло дымом: состоится ли финал ЧМ?Сегодня, 14:31В России два человека скончались в очереди за бензиномВ России два человека скончались в очереди за бензиномСегодня, 13:26У миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезньУ миллионера, стремящегося победить старение, диагностировали неизлечимую болезньСегодня, 12:43В Канаде грузовой поезд оказался в огненном кольцеВ Канаде грузовой поезд оказался в огненном кольцеСегодня, 11:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка