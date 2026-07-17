Достоин ли Килиан Мбаппе быть капитаном сборной Франции?

·30·Спорт
Достоин ли Килиан Мбаппе быть капитаном сборной Франции?

Лучший бомбардир в истории сборной Франции Килиан Мбаппе по праву носит капитанскую повязку. Хотя существует мнение, что капитан не обязательно должен быть сильнейшим игроком команды, Мбаппе в полной мере осознает эту ответственность благодаря своим лидерским качествам и действиям на поле. В интервью Goal.com бывший футболист Жереми Альядьер поделился своими мыслями на этот счет. Об этом сообщает Goal.com.

27-летний нападающий, ныне защищающий цвета Реал Мадрида, не относится к категории капитанов, которые постоянно кричат на поле или раздают указания партнерам. Вместо этого он предпочитает брать игру на себя, вести команду за собой и подтягивать уровень партнеров до своего. Несмотря на вопросы и критику его характера, Мбаппе сохраняет свой статус и авторитет.

Стиль лидерства и ответственность

Несмотря на обилие талантливых нападающих в составе сборной Франции, таких как Майкл Олисе, Усман Дембеле и Брэдли Барколя, команда не смогла выйти в третий финал чемпионата мира подряд в 2026 году. После поражения от Испании в полуфинале команда проведет матч за третье место против Англии. Ожидается, что эта игра станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера сборной.

Мбаппе в настоящее время лидирует в гонке за «Золотую бутсу», имея на счету 8 голов, столько же, сколько у Лионелья Месси. Его мастерство на поле и способность решать исход матчей сделали его самой яркой звездой среди французских талантов. Однако его порой излишняя эмоциональность и открытая критика тактики и стиля общения тренера вызывают споры среди экспертов.

Эра Зинедина Зидана и новые требования

Жереми Альядьер подчеркивает, что настоящий капитан должен быть не только лучшим игроком, но и примером для подражания. «На мой взгляд, капитан должен быть осторожен в общении с прессой, высказываниях о тренере и партнерах по команде, стараясь разрядить обстановку», — говорит бывший нападающий. Эти качества особенно важны в преддверии начала эры Зинедина Зидана в сборной.

Килиан Мбаппе не уклоняется от ответственности, соответствуя своему статусу «галактикос». Каждое его действие на поле и каждое высказывание напрямую влияют на атмосферу внутри команды. В будущем от него потребуется проявить себя не только голами, но и как объединяющая сила для коллектива.

Подводя итог, можно сказать, что Мбаппе остается одним из величайших игроков в истории французского футбола. Вопрос его капитанства измеряется не только забитыми голами, но и авторитетом в раздевалке и тем, как он управляет командой в сложных ситуациях. Предстоящая игра против Англии и последующие изменения могут открыть новые грани Мбаппе как капитана.

Килиан МбаппеФранцияРеал МадридФутболКапитан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026Сегодня, 14:57«Пахтакор» и «Навбахор» сегодня проведут исторические матчи«Пахтакор» и «Навбахор» сегодня проведут исторические матчиСегодня, 14:43ПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентомПСЖ вышел из гонки за Майкла Олисе: Реал Мадрид стал главным претендентомСегодня, 14:36Месси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звездаМесси — лидер, но самый большой скачок в рейтинге совершила другая звездаСегодня, 14:36Женская команда «Арсенала» подписывает рекордсмена «Реал Мадрида» Мису РодригесЖенская команда «Арсенала» подписывает рекордсмена «Реал Мадрида» Мису РодригесСегодня, 14:20Одно из решений Тухеля шокировало футболистов сборной Англии...Одно из решений Тухеля шокировало футболистов сборной Англии...Сегодня, 13:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе