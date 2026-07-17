Лучший бомбардир в истории сборной Франции Килиан Мбаппе по праву носит капитанскую повязку. Хотя существует мнение, что капитан не обязательно должен быть сильнейшим игроком команды, Мбаппе в полной мере осознает эту ответственность благодаря своим лидерским качествам и действиям на поле. В интервью Goal.com бывший футболист Жереми Альядьер поделился своими мыслями на этот счет. Об этом сообщает Goal.com.

27-летний нападающий, ныне защищающий цвета Реал Мадрида, не относится к категории капитанов, которые постоянно кричат на поле или раздают указания партнерам. Вместо этого он предпочитает брать игру на себя, вести команду за собой и подтягивать уровень партнеров до своего. Несмотря на вопросы и критику его характера, Мбаппе сохраняет свой статус и авторитет.

Стиль лидерства и ответственность

Несмотря на обилие талантливых нападающих в составе сборной Франции, таких как Майкл Олисе, Усман Дембеле и Брэдли Барколя, команда не смогла выйти в третий финал чемпионата мира подряд в 2026 году. После поражения от Испании в полуфинале команда проведет матч за третье место против Англии. Ожидается, что эта игра станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера сборной.

Мбаппе в настоящее время лидирует в гонке за «Золотую бутсу», имея на счету 8 голов, столько же, сколько у Лионелья Месси. Его мастерство на поле и способность решать исход матчей сделали его самой яркой звездой среди французских талантов. Однако его порой излишняя эмоциональность и открытая критика тактики и стиля общения тренера вызывают споры среди экспертов.

Эра Зинедина Зидана и новые требования

Жереми Альядьер подчеркивает, что настоящий капитан должен быть не только лучшим игроком, но и примером для подражания. «На мой взгляд, капитан должен быть осторожен в общении с прессой, высказываниях о тренере и партнерах по команде, стараясь разрядить обстановку», — говорит бывший нападающий. Эти качества особенно важны в преддверии начала эры Зинедина Зидана в сборной.

Килиан Мбаппе не уклоняется от ответственности, соответствуя своему статусу «галактикос». Каждое его действие на поле и каждое высказывание напрямую влияют на атмосферу внутри команды. В будущем от него потребуется проявить себя не только голами, но и как объединяющая сила для коллектива.

Подводя итог, можно сказать, что Мбаппе остается одним из величайших игроков в истории французского футбола. Вопрос его капитанства измеряется не только забитыми голами, но и авторитетом в раздевалке и тем, как он управляет командой в сложных ситуациях. Предстоящая игра против Англии и последующие изменения могут открыть новые грани Мбаппе как капитана.