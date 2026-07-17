Женская команда «Арсенала» подписывает рекордсмена «Реал Мадрида» Мису Родригес

Женская команда лондонского «Арсенала» близка к подписанию контракта с игроком сборной Испании Мисой Родригес для усиления вратарской линии. Ожидается, что голкипер, демонстрировавшая стабильную игру в составе «Реал Мадрида» на протяжении шести сезонов, перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента. Этот трансфер оценивается как важный шаг «Арсенала» на пути к усилению конкуренции. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Миса Родригес оставила неизгладимый след в истории женской команды «Реал Мадрида». Она установила абсолютный рекорд, проведя в составе клуба 215 матчей во всех турнирах. Став основным голкипером команды «Лос Бланкас», основанной в 2020 году, 26-летняя футболистка внесла огромный вклад в превращение клуба в грозную силу на испанской и европейской аренах. По данным издания КОПЭ, о ее уходе из Мадрида стало известно еще в июне, однако ее следующий пункт назначения проясняется только сейчас.

Бескомпромиссная конкуренция среди вратарей

В составе «Арсенала» на данный момент позиция вратаря укомплектована достаточно прочно. В команде есть первый номер сборной Нидерландов Дафни ван Домселар и опытная Аннеке Борбе, перешедшая из немецкого «Вольфсбурга». Приход Родригес положит начало борьбе за место в основном составе сразу между тремя высококлассными голкиперами.

В прошлом сезоне «Арсенал» столкнулся с проблемами из-за нехватки вратарей. Тяжелая травма Мануэлы Зинсбергер и физическое состояние других голкиперов вынудили команду в январе в экстренном порядке арендовать Барбору Вотикову. Поскольку по окончании сезона Зинсбергер и Вотикова покинули клуб, тренерский штаб нуждается в третьем надежном вратаре.

Для Мисы Родригес этот трансфер — не только новый вызов, но и важный шаг для сохранения своего места в сборной Испании. Она конкурирует за место в основном составе национальной команды с голкипером «Барселоны» Катой Колл. В преддверии чемпионата мира 2025 года Родригес необходима регулярная игровая практика, иначе она может остаться вне поля зрения главного тренера сборной Сони Бермудес.

По мнению экспертов, переход в такой престижный клуб, как «Арсенал», еще больше повысит международный авторитет Родригес. Несмотря на высокую конкуренцию в команде, плотный график матчей в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате даст возможность проявить себя всем вратарям. В настоящее время стороны согласовывают последние детали контракта.