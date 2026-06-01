Роберто Мартинес высказался о сборной Узбекистана

В преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдет на полях США, Канады и Мексики, главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился своими планами и мыслями перед предстоящими матчами. На официальной пресс-конференции в Оэйраше опытный испанский специалист остановился на соперниках по групповому этапу.

Мартинес пока не захотел комментировать игру сборной Колумбии, считающейся одним из самых грозных соперников в группе. Наставник команды подчеркнул, что сосредоточен на первых турах против Демократической Республики Конго и дебютанта чемпионата мира — национальной сборной Узбекистана.

«Мы с большим уважением относимся к предстоящим матчам против ДР Конго и Узбекистана. Только после завершения этих двух важных игр мы начнем размышлять о тактике на матч третьего тура против нашего серьезного соперника», — сказал Мартинес.

Тренер высоко оценил мастерство игроков сборной Конго в единоборствах, а также особо отметил внутреннюю силу команд, впервые участвующих в мундиале, включая Узбекистан:

«У команд, впервые пробившихся на чемпионат мира, есть фактор, который невозможно измерить или контролировать. Это великая мечта и безграничный энтузиазм в сердцах футболистов. Они очень хотят защитить честь своей страны на этом престижном турнире и выложиться на все сто».

В завершение беседы Роберто Мартинес подчеркнул, что в современном футболе рейтинги ФИФА или статус «фаворита» на бумаге не играют никакой роли. По его мнению, каждый матч на мундиале — это новая история, и главная задача команды — начать турнир с победы.

Напомним, сборная Португалии начнет свой путь в группе «K» 17 июня матчем против ДР Конго в Хьюстоне. Затем во втором туре они встретятся с национальной сборной Узбекистана. Последний матч группового этапа состоится 28 июня в Майами против Колумбии.