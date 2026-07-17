Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026

·1·Спорт
Лионель Месси снова остановил Англию: болезненное поражение на Чемпионате мира 2026

Живая легенда футбольного мира Лионель Месси в свои 39 лет продолжает демонстрировать мастер-классы мирового уровня. В полуфинале Чемпионата мира 2026 года мечты сборной Англии были разбиты именно благодаря этому игроку. Англичане под руководством Томаса Тухеля были близки к тому, чтобы вернуть кубок домой спустя 60 лет, но магия аргентинского капитана в последние минуты всё изменила. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В этой встрече Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона. Однако за пять минут до конца матча Месси сказал свое веское слово. Сначала он отдал великолепный пас на Энцо Фернандеса для сравнения счета, а на второй добавленной арбитром минуте стал соавтором победного гола Лаутаро Мартинеса. В интервью изданию Goal.com бывший защитник Джолеон Лескотт подчеркнул, что Англии не стоит жаловаться на это поражение, поскольку остановить Месси невозможно.

Тактическая ошибка Томаса Тухеля и пробуждение Месси

Решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля перевести команду в оборону после того, как они вышли вперед, подверглось критике со стороны экспертов. В результате того, что команда полностью ушла в защиту, для Аргентины и лично для Лионеля Месси были созданы свободные зоны. По словам Лескотта, хотя Месси выглядел относительно спокойным на протяжении 85 минут игры, он резко повысил уровень своей игры, как только его команда начала проигрывать.

Статистические данные показывают, что в последние полчаса встречи Лионель Месси чаще всех остальных футболистов на поле касался мяча, взяв управление игрой в свои руки. Это еще раз доказало, что, несмотря на возраст, он все еще способен решать исход матча. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» теперь уверенно идет к своему девятому трофею.

Для Англии это стало очередным болезненным полуфиналом в истории. Команда считалась главным претендентом на чемпионство, победив в плей-офф таких сильных соперников, как Мексика и Норвегия. Однако повторение успеха 1966 года откладывается еще как минимум на четыре года. Английская пресса пишет, что крайне осторожная тактика Тухеля не оправдала себя в игре с таким гением, как Месси.

Это противостояние вызвало большой интерес и у футбольных болельщиков Узбекистана. Тот факт, что даже после перехода в клуб «Интер Майами» Месси показывает такие результаты на турнирах высокого уровня, в частности на Чемпионате мира, является высокой оценкой его профессионализма. Аргентина же продолжает свой путь к очередным золотым медалям в своей истории.

Лионель МессиАнглияАргентинаЧемпионат мираТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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