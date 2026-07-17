Жоан Лапорта: Месси — это прошлое, а Ламин Ямаль — будущее

В преддверии финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями о воспитанниках клуба. Глава клуба рассматривает этот решающий матч не только как противостояние двух великих команд, но и как очередную победу академии «Ла Масия». Находясь в Нью-Йорке, Лапорта подчеркнул, что финальная встреча продемонстрирует глобальное превосходство философии «Барселоны». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию РАК1 Жоан Лапорта особо остановился на символической связи между Лионельем Месси и Ламином Ямалем. По его словам, если Месси — это самая яркая страница в истории клуба, то 17-летний Ямаль — начало новой эры. «Я рад, что Месси вышел в финал. Он — гордость «Ла Масии». Лионель — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее», — сказал президент.

Глобальное превосходство академии «Ла Масия»

Тот факт, что в составе сборной Испании честь «Барселоны» защищают восемь футболистов, вызывает гордость у руководства клуба. Лапорта отметил, что игровой стиль команды и качество подготовки воспитанников играют решающую роль на международной арене. По его мнению, уникальная игровая философия клуба приносит свои плоды и на уровне национальных сборных.

В своем интервью президент упомянул не только молодых звезд, но и более опытных игроков. В его список вошли такие имена, как Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Дани Ольмо, Гави, Педри и Ферран Торрес. Особого признания со стороны Лапорты удостоилось выступление Пау Кубарси на этом чемпионате мира.

«Как президент, я горжусь тем, что мы воспитали такие таланты у себя дома. То, что восемь наших футболистов находятся в финале — это огромное достижение для клуба. Я благодарен каждому из них», — добавил Жоан Лапорта. По его словам, независимо от того, кто победит, академия «Барселоны» в любом случае останется в выигрыше.

Для справки, финальный матч между Аргентиной и Испанией пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». В нем действующие чемпионы во главе с Лионельем Месси встретятся с молодой и энергичной сборной Испании. Многие эксперты рассматривают эту игру как смену поколений и площадку для открытия новых звезд футбола.