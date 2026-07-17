В России госслужащих полностью переведут на платформу «Макс» до 2030 года

·1·Технологии
В России госслужащих полностью переведут на платформу «Макс» до 2030 года

Правительство России приняло решение о полном переводе сотрудников всех органов государственной власти страны на использование отечественных коммуникационных сервисов до 2030 года. Данная инициатива является важной частью стратегии по обеспечению информационной безопасности и снижению зависимости от зарубежных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальному документу, опубликованному на портале правовой информации, к установленному сроку рабочее общение госслужащих должно на 100 процентов осуществляться через многофункциональный сервис обмена информацией на базе «Макс». Этот проект предполагает не только обмен сообщениями, но и объединение всех цифровых процессов государственного управления в единую защищенную систему.

Вопросы безопасности и независимости

Основная цель создания новой платформы — расширение возможностей использования сервисов в различных сферах жизни, а также создание удобных и безопасных условий в среде информационных технологий. Кроме того, приоритетной задачей определена гарантия конфиденциальности передаваемой и получаемой информации.

По данным иксбт.ком, этот процесс перехода направлен на укрепление цифрового суверенитета России. На фоне глобальной политической ситуации и возможных ограничений со стороны международных технологических гигантов наличие внутренних систем коммуникации рассматривается как необходимая мера для стабильной работы государственного аппарата.

Ограничения в магазинах приложений

Одновременно с публикацией этого решения возникли неожиданные препятствия для отечественного программного обеспечения. В частности, мессенджер «Макс» и приложение VK были удалены из онлайн-магазина Google Play для операционной системы Android. Эта ситуация показывает, что сложности в отношениях российских технологических компаний с международными платформами продолжаются.

Ранее эти приложения также исчезли из магазина App Store компании Apple. Подобные ограничения могут ускорить процесс перевода госслужащих на локальные платформы, так как доверие к зарубежным экосистемам снижается.

Этот опыт может быть интересен и для Узбекистана, и для других стран региона. Многие государства в настоящее время пересматривают аспекты безопасности использования массовых мессенджеров, таких как Telegram или WhatsApp, в госуправлении и работают над внедрением закрытых корпоративных систем связи.

В заключение можно сказать, что этот план, рассчитанный до 2030 года, является одним из крупнейших шагов на пути к переводу цифровой инфраструктуры России в полностью автономный режим. Успех проекта будет зависеть не только от качества программного обеспечения, но и от того, насколько удобным оно окажется для пользователей.

РоссияТехнологииGoogle PlayApp StoreИнформационная безопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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