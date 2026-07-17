Число водителей, набравших более 12 штрафных баллов, достигло 671

В Узбекистане количество водителей, набравших более 12 штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, достигло 671 человека. Они могут быть лишены права управления транспортным средством в судебном порядке.

Согласно данным, впервые такой случай был зафиксирован в мае. С тех пор число водителей, у которых сумма штрафных баллов превысила установленную норму, постоянно растет.

После лишения водительских прав для возврата удостоверения водителю необходимо будет пройти несколько этапов. Прежде всего, он должен пройти обязательные курсы переподготовки, после чего сдать теоретический экзамен.

Повторный экзамен будет сложнее обычного. Если стандартный тест состоит из 20 вопросов, то в данном случае водителю будет предложено 50 вопросов. Для успешной сдачи экзамена требуется правильно ответить минимум на 46 из них.

Кроме того, водитель должен будет повторно сдать практический экзамен по вождению.

Также сообщается, что с 5 февраля 2026 года более 399 тысяч граждан получили административное предупреждение в виде официального внушения.