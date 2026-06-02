Челси объявил своего защитника неприкосновенным и отклонил все предложения

·128·Спорт
Челси объявил своего защитника неприкосновенным и отклонил все предложения
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Клуб «Челси» отклонил ряд предложений по воспитаннику своей академии Джошу Ачемпонгу. Лондонцы считают 20-летнего защитника важной фигурой для долгосрочного будущего команды. Руководство на «Стэмфорд Бридж» решило оставить его в Западном Лондоне, несмотря на интерес со стороны других клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания TEAMtalk, несмотря на интерес со стороны таких грандов, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», «Челси» включил универсального защитника в список не продаваемых игроков. Это решение напрямую поддерживается главным тренером Хаби Алонсо. Наставник считает молодого таланта важным звеном в своих тактических планах.

Игрок сборной Англии U-21 высоко ценится в иерархии клуба и получил статус неприкосновенного. Это означает, что Ачемпонг сейчас стоит в одном ряду с такими ключевыми столпами команды, как Жоау Феликс, Коул Палмер и Мойсес Кайседо. Согласно BBC, «Челси» отправил соперникам четкий сигнал о том, что не намерен отпускать футболиста.

«Арсенал», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» внимательно следят за ситуацией. Также «Борнмут» сохраняет интерес к игроку еще с прошлого летнего трансферного окна. Однако руководство «Челси» уверено, что развитие футболиста будет проходить лучше именно под руководством Хаби Алонсо.

В текущем сезоне Ачемпонг провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге. Хотя большинство из них были выходами на замену, его игра произвела большое впечатление на тренерский штаб. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года, что дает клубу преимущество в переговорах.

ЧелсиАПЛТрансферыДжош АчемпонгФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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