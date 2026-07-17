Гвардиола о Клоппе: «Он сводил меня с ума, постоянно меняя тактику»

Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника, с которым ему приходилось сталкиваться за свою тренерскую карьеру. Каталонский специалист выбрал не кого-то из бывших наставников Лионелья Месси или Криштиану Роналду, а Юргена Клоппа, который на протяжении многих лет оказывал ему серьезное сопротивление в Англии.

«Он менял систему каждые 20 минут»

В недавнем интервью Гвардиола признался, что бывший главный тренер «Ливерпуля» был тем специалистом, который создавал ему наибольшие тактические трудности.

«Юрген Клопп был моим главным соперником за всю карьеру. Этот человек мог менять тактическую систему каждые 20 минут. Он сводил меня с ума», — приводит слова Гвардиолы издание АС.

Это мнение также показывает, что команды Клоппа опирались не только на высокий прессинг и быстрые атаки. Немецкий специалист менял структуру игры по ходу матча, заставляя тренера соперника постоянно искать новые решения.

Незабываемое соперничество в английском футболе

Когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, Клопп уже начал работу в «Ливерпуле». Таким образом, два тренера положили начало одному из величайших противостояний в английском футболе, которое длилось почти восемь лет.

С одной стороны был футбол Гвардиолы, основанный на контроле мяча, позиционных атаках и продвижении соперника через передачи, а с другой — стиль Клоппа, построенный на интенсивном прессинге, скорости и высокой физической активности.

Клопп руководил «Ливерпулем» с октября 2015 года по май 2024 года. Его девятилетняя работа в клубе вошла в историю благодаря победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Почему именно Клопп доставлял Гвардиоле столько проблем?

Команды Гвардиолы обычно стремятся контролировать ход встречи и предугадывать следующие действия соперника. Клопп же мог быстро менять направление прессинга, расположение игроков и способы перехода в атаку в зависимости от ситуации на поле.

Поэтому «Ливерпуль» мог представать в разных обличьях в рамках одного матча: в одной ситуации применял высокий прессинг, а в следующие минуты перекрывал центр и ждал свободные зоны для контратак.

Описание Гвардиолы о том, что он «менял систему каждые 20 минут», как раз указывает на эту тактическую гибкость Клоппа.

Гвардиола завершил десятилетнюю эпоху в «Сити»

22 мая 2026 года «Манчестер Сити» официально объявил, что Гвардиола покинет пост главного тренера по окончании сезона. Проработав в клубе десять лет, он завоевал 20 крупных трофеев и стал самым успешным тренером в истории «Сити».

Хотя в 2024 году Гвардиола продлил контракт до лета 2027 года, он решил уйти с поста тренера за год до истечения соглашения. После ухода из «Манчестер Сити» он продолжит работать в системе Китй Футбалл Груп в качестве глобального посла и технического консультанта.

Задачи Клоппа также изменились

Юрген Клопп с января 2025 года работает в компании Red Булл в качестве глобального руководителя по футболу (Хеад оф Глобал Соккер). Он занимается стратегическим развитием клубов сети компании, подготовкой талантов и формированием общей футбольной философии.

Таким образом, два тренера, много лет сражавшиеся друг против друга у кромки поля, на данный момент отошли от повседневного управления клубами. Однако признание Гвардиолы еще раз подтвердило, что их соперничество займет особое место в истории футбола.

Как вы считаете, кто из них — Гвардиола или Клопп — оказал более сильное влияние на футбольную тактику?