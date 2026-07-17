Месси и Ямаль выделились одним показателем перед финалом...

В финале ЧМ-2026 столкнутся не только Аргентина и Испания, но и два поколения футбола. 39-летний Лионель Месси и 19-летний Ламин Ямаль опережают всех остальных футболистов турнира по количеству успешных обыгрышей соперников.

Всего два дриблинга между двумя звездами

Согласно обновленной статистике, Месси на чемпионате мира 24 раза успешно обыграл соперника. Ламин Ямаль с 22 эффективными дриблингами является ближайшим преследователем аргентинского футболиста.

Примечательно, что разница в возрасте между игроками составляет 20 лет. Если Месси участвует в своем шестом чемпионате мира, то Ямаль впервые выступает на крупнейшем футбольном соревновании.

Тем не менее, перед финалом оба стали футболистами, которые больше всего доставили проблем обороне соперника в ситуациях один на один.

Месси лидер не только в дриблинге

Капитан сборной Аргентины за семь матчей текущего турнира забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Находясь в верхней части списка бомбардиров, он также является одним из лидеров по голевым пасам и созданным опасным моментам.

В полуфинале Месси не забил в ворота Англии. Однако в последние минуты встречи он отдал голевые передачи на Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, обеспечив Аргентине волевую победу со счетом 2:1.

Таким образом, 39-летний нападающий, пусть и не обладая прежней скоростью, по-прежнему сохраняет высочайший уровень в работе с мячом, поиске свободных зон и нарушении баланса обороны соперника.

Один гол Ямаля не отражает всего его влияния

Ламин Ямаль пока забил на турнире лишь один гол. Однако эта цифра не полностью отражает его вклад в игру сборной Испании.

19-летний вингер стал одним из главных орудий испанской атаки благодаря своей скорости на фланге, неожиданным действиям и способности обыгрывать соперника один на один.

Его 22 успешных дриблинга показывают, что почти в каждом матче он вынуждает защитников соперника отступать. В финале его ждет еще более суровое испытание против обороны Аргентины.

В финале сойдутся два поколения

На поле выйдет Месси, который стремится вновь поднять над головой Кубок мира, и Ямаль, который в своем первом же мундиале подошел вплотную к чемпионству.

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в городе Ист-Ратерфорд, США.

Перед решающим матчем Месси опережает Ямаля по количеству обыгрышей всего на два действия. Но в финале один успешный дриблинг может значить больше, чем вся статистика, и решить судьбу Кубка мира.

Как вы считаете, кто создаст больше опасности своими индивидуальными действиями в финале: Месси или Ламин Ямаль?