Шакира похвалила Месси и упомянула Антонеллу

Драматическая победа сборной Аргентины над Англией не оставила равнодушными и звезд Латинской Америки. Знаменитая певица Шакира особо отметила, что Лионель Месси даже в 39 лет остается решающей фигурой в мировом футболе.

«То, что делает Месси, поразительно»

На своей странице в социальной сети Шакира подчеркнула, что за успехом Месси, помимо таланта, стоят огромная дисциплина и преданность своему делу.

«То, что делает Месси, действительно поразительно! Это демонстрирует ценности человека, глубоко преданного своей работе и дисциплинированного», — написала певица.

По ее мнению, капитан сборной Аргентины своей игрой доказывает, что возраст и различные трудности не определяют возможности человека.

«Борясь со временем и различными трудностями, он доказывает, что человека определяет не возраст или чужие слова, а то, кем он является на самом деле», — приводятся слова Шакиры.

Почему Антонелла Рокуццо была упомянута отдельно?

В своем обращении Шакира также вспомнила супругу Месси — Антонеллу Рокуццо. По мнению певицы, наличие рядом человека, который поддерживает футболиста, имеет важное значение для достижения высоких результатов.

«Присутствие рядом с ним такой женщины, как Антонелла Рокуццо, придает ему сил и вдохновения», — написала Шакира.

Антонелла наблюдала за полуфиналом Аргентины против Англии с трибун стадиона. После матча она вместе с детьми отпраздновала выход команды в финал чемпионата мира второй раз подряд.

Месси изменил ход игры в последние минуты

В полуфинале Англия первой открыла счет и долгое время удерживала преимущество. Однако в заключительной части встречи Аргентина усилила давление и дважды поразила ворота соперника.

Хотя Месси не забил гол, он отдал решающие передачи в обоих голах Аргентины. Действия 39-летнего футболиста в последние минуты принесли его команде волевую победу со счетом 2:1 и путевку в финал.

Признание Шакиры было направлено именно на этот аспект: несмотря на возраст, Месси продолжает влиять на результат даже в матчах с самым высоким уровнем давления.

Впереди последнее испытание с Испанией

В финале ЧМ-2026 Аргентина выйдет на поле против сборной Испании. Решающий матч состоится 19 июля на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в городе Ист-Ратерфорд, США.

Аргентина стремится стать чемпионом мира второй раз подряд и четвертый раз в своей истории. Испания же будет бороться за то, чтобы вновь завоевать главный трофей после 2010 года.

Месси стал героем встречи, даже не забив гол в полуфинале. Теперь главный вопрос — сможет ли он продемонстрировать ту же решимость и мастерство, которые описала Шакира, и в финале?