Требования к заявкам на Green Card будут ужесточены

·0·Мир
Требования к заявкам на Green Card будут ужесточены

В США ужесточаются требования к заявителям на получение Green Card. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 18 сентября. Согласно ему, будет проводиться отдельная оценка вероятности того, что заявитель в будущем станет зависимым от государственной социальной помощи.

При рассмотрении заявки будут учитываться факты пользования лицом государственной социальной помощью, его возраст, состояние здоровья и семейное положение. Также будут оцениваться доходы, имущество, финансовые возможности, образование, профессия и опыт работы.

Если будет сделан вывод о том, что заявитель может нуждаться в государственной помощи в будущем, в выдаче Green Card может быть отказано. Такая оценка будет проводиться индивидуально по каждой заявке.

Данный порядок связан с правилом, которое в США называют «public charge» (общественное бремя). Оно предусматривает оценку способности лица, запрашивающего право на постоянное проживание, обеспечивать себя финансово.

Green CardАҚШИжтимоий ёрдамPublic chargeИммиграцияАриза
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человекТрагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человекСегодня, 09:56Американский стартап планирует продавать солнечный свет по ночамАмериканский стартап планирует продавать солнечный свет по ночамВчера, 22:50Фермер вырастил гигантский чеснок и установил рекордФермер вырастил гигантский чеснок и установил рекордВчера, 22:34Трамп поблагодарил Иран: почему была освобождена американка?Трамп поблагодарил Иран: почему была освобождена американка?Вчера, 22:22Флаг СССР, побывавший на Луне, продан за рекордную суммуФлаг СССР, побывавший на Луне, продан за рекордную суммуВчера, 22:14Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военныхРоссия и Украина вновь обменялись телами погибших военныхВчера, 22:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка