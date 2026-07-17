Трагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человек

·34·Мир
Трагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человек

Празднование чемпионата мира в Бангладеш прошло на фоне череды трагедий. Сообщается, что не менее 12 человек погибли в результате столкновений между болельщиками, нападений с ножом, поражений электрическим током и дорожно-транспортных происшествий по всей стране.

Конфликт после пенальти Месси

Наиболее обсуждаемый инцидент произошел в городе Кумилла во время матча между Аргентиной и Египтом.

38-летний Мухаммад Шарирул Ислам смотрел игру вместе с другими гражданами в местной чайхане. По словам очевидцев, после того как Лионель Месси не смог реализовать пенальти, Шарирул, болевший за Бразилию, начал насмехаться над одним из сторонников Аргентины.

После этого возник спор, переросший в драку. Сообщается, что на Шарирула напали несколько человек, и он скончался от полученных травм, не доехав до больницы. Полиция провела расследование для установления лиц, причастных к инциденту.

Двое детей остались без отца

Шарирул содержал семью, работая водителем электрорикши. У него остались жена и две дочери школьного возраста.

«Как можно убить человека из-за футбола? У меня двое детей. Теперь кого они будут называть папой? Я хочу, чтобы те, кто убил моего мужа, понесли самое суровое наказание», — сказала его супруга Бьюти Бегум.

По словам членов семьи, Шарирул приехал в Кумиллу в поисках работы, чтобы дать дочерям лучшее образование, и был единственным кормильцем семьи.

Трагедии произошли и в других регионах

Смертельные случаи, связанные с чемпионатом мира, были зафиксированы в разных частях Бангладеш.

Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, когда направлялся на просмотр матча Аргентина — Египет. Мустафа Кази стал жертвой нападения, совершенного после спора о футболе.

В Читтагонге Махидул Ислам скончался во время празднования, когда на него упали металлические футбольные ворота. А Хокон Кармакар потерял сознание и скончался перед товарищеским матчем, организованным болельщиками.

Также сообщалось о десятках раненых в результате столкновений между болельщиками Бразилии и Аргентины в районе Хабигандж.

Не все смерти являются следствием драк

Не все зафиксированные трагедии связаны с насилием между фанатами. Некоторые граждане получили удар электрическим током при установке флагов команд, другие погибли в ДТП во время праздничных мероприятий или мотопробегов.

Также сообщается, что причиной смертей стали проблемы со здоровьем, вызванные сильным эмоциональным напряжением во время футбольных матчей.

В 2022 году также погибли 23 человека

Острая конкуренция между футбольными болельщиками в Бангладеш приводила к тяжелым последствиям и на предыдущих мундиалях.

В научном исследовании, опубликованном в 2024 году, приводится информация, что во время чемпионата мира 2022 года в стране было зафиксировано 23 случая смерти, 35 госпитализаций и 45 случаев травматизма, связанных с футболом. Среди трагедий, помимо драк болельщиков, были случаи падения с высоты при установке флагов и поражения электрическим током.

Футбол должен оставаться праздником

Хотя Бангладеш не участвует в чемпионате мира, в стране есть миллионы поклонников Аргентины и Бразилии. Однако любовь к спорту не должна превращаться в насилие, вражду и действия, угрожающие человеческой жизни.

Как вы считаете, какие меры необходимо усилить для предотвращения подобных трагедий во время крупных футбольных турниров?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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