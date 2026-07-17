Томас Тухель увидел причину поражения Англии в «футбольной ДНК»

Поражение сборной Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026 до сих пор остается в центре обсуждений. По мнению Томаса Тухеля, после того как счет был открыт, одних тактических изменений было недостаточно, чтобы спасти команду.

«Никакая схема не могла нам помочь»

В интервью изданию Sky Sports немецкий специалист отметил, что после забитого гола английские футболисты стали играть слишком пассивно.

«В тот момент у меня возникло ощущение, что никакая тактическая схема в мире не сможет нам помочь. Потому что мы играли очень пассивно и физически были недостаточно сильны», — сказал Тухель.

По его словам, англичане не смогли вовремя остановить соперников, прорывавшихся к их штрафной площади. А ошибки в обращении с мячом еще больше затруднили выход команды из-под давления.

Игра резко изменилась после забитого гола

Хотя Англия открыла счет в матче, после этого она постепенно уступила инициативу Аргентине.

Тухель сказал, что еще не видел полной статистики, но признал, что после гола показатель владения мячом у Англии значительно снизился.

«Мы не смогли бороться за верховые мячи и из-за этого все глубже отходили в оборону. Этого не было в нашем плане, но ситуация сложилась именно так», — сказал тренер.

Из-за того, что команда не могла удержать мяч на половине поля соперника, Аргентина получила возможность проводить атаку за атакой.

Аргентина нашла бреши в обороне

Тухель отметил, что подключение аргентинских полузащитников к атаке вторым темпом стало большой проблемой для Англии.

Англичане не смогли уследить за игроками, врывавшимися из глубины. Аргентина же, используя образовавшиеся свободные зоны, проводила опасные передачи через фланги и центр.

«Передачи соперника были на высочайшем уровне. Нам нужно было вернуть контроль над мячом. В противном случае выйти из-под прессинга и вернуть инициативу было невозможно», — объяснил Тухель.

«Это не заложено в нашей футбольной ДНК»

Главный тренер Англии не стал связывать поражение только с ошибками в одном матче. Он также сказал, что стиль игры, основанный на контроле мяча, не сформирован в английском футболе так глубоко, как в Испании, Аргентине или Бразилии.

«Я думаю, что владение мячом имеет решающее значение. Возможно, этот аспект не заложен в нашей футбольной ДНК так, как в футболе испанцев, аргентинцев и бразильцев», — сказал специалист.

По его мнению, эти сборные умеют управлять темпом игры за счет удержания мяча. Англия же в условиях усилившегося давления была вынуждена быстро расставаться с мячом и отходить в оборону.

Тухель видит проблему шире, чем просто тактика

Англия долгое время вела в счете в матче против Аргентины. Однако пассивность в конце игры, потеря контроля над мячом и бреши в обороне лишили команду путевки в финал.

Судя по заявлению Тухеля, он связывает причину поражения не только с неправильными заменами или выбранной схемой, но и с системными особенностями английского футбола.

Как вы считаете, причиной поражения Англии стала тактическая ошибка или, как сказал Тухель, проблема в стиле футбола?