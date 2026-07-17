Гроза изменила планы Аргентины на финал

·0·Спорт
Гроза изменила планы Аргентины на финал

Поездка сборной Аргентины в Нью-Джерси перед финалом ЧМ-2026 была отложена. Из-за сильной грозы в Атланте команда Лионеля Скалони не смогла вылететь в запланированное время, и футболисты были вынуждены остаться в отеле.

В аэропорту Атланты приостановлены рейсы

Как сообщает The Sun, аргентинская делегация должна была вылететь из Атланты в Нью-Йорк в четверг. Однако из-за проливных дождей и опасных погодных условий рейсы в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон были временно приостановлены.

В результате футболисты, тренеры и персонал команды остались в отеле Атланты. Задержка рейса может повлиять на график тренировок Аргентины перед финалом.

Время на подготовку может сократиться

15 июля Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 в полуфинале, который проходил именно в Атланте. После матча команда осталась в городе для проведения восстановительных тренировок.

Подопечные Скалони планировали прибыть в место проведения финала заранее, чтобы адаптироваться к новым условиям. Однако из-за задержки рейса возникла вероятность сокращения времени, отведенного на последнюю тренировку в полном составе.

Сообщается, что сборная Испании уже прибыла в Нью-Джерси и начала подготовку к решающему матчу. Эта ситуация может дать команде Луиса де ла Фуэнте небольшое организационное преимущество перед финалом.

Повлияет ли погода на финал?

Для аргентинцев главная задача — как можно скорее добраться до Нью-Джерси и правильно управлять физическим состоянием игроков после задержки рейса.

На данный момент информации о том, что погодные условия напрямую повлияют на сам финал, нет. Однако в условиях, когда перед решающей игрой важен каждый час, такое неожиданное препятствие в пути нарушило планы команды.

Финал состоится 19 июля

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» (New York New Jersey Stadium) в Ист-Ратерфорде. Стадион расположен не в самом Нью-Йорке, а в штате Нью-Джерси.

Аргентина выйдет на поле, чтобы завоевать второй чемпионский титул подряд, а Испания — чтобы выиграть второй Кубок мира в своей истории.

Накануне финала первым испытанием для команды Скалони стал не соперник, а гроза в Атланте. Теперь главный вопрос — насколько сильно задержка рейса повлияет на подготовку Аргентины к решающему матчу?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шакира похвалила Месси и упомянула АнтонеллуШакира похвалила Месси и упомянула АнтонеллуСегодня, 10:25Гвардиола о Клоппе: «Он сводил меня с ума, постоянно меняя тактику»Гвардиола о Клоппе: «Он сводил меня с ума, постоянно меняя тактику»Сегодня, 10:13Заменит ли Олисе Винисиуса? «Реал» обсуждает масштабный обменЗаменит ли Олисе Винисиуса? «Реал» обсуждает масштабный обменСегодня, 10:07Месси и Ямаль выделились одним показателем перед финалом...Месси и Ямаль выделились одним показателем перед финалом...Сегодня, 10:01Томас Тухель увидел причину поражения Англии в «футбольной ДНК»Томас Тухель увидел причину поражения Англии в «футбольной ДНК»Сегодня, 09:51Трамп лично вручит кубок чемпиону в финале ЧМ-2026Трамп лично вручит кубок чемпиону в финале ЧМ-2026Сегодня, 09:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе