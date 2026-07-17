Гроза изменила планы Аргентины на финал

Поездка сборной Аргентины в Нью-Джерси перед финалом ЧМ-2026 была отложена. Из-за сильной грозы в Атланте команда Лионеля Скалони не смогла вылететь в запланированное время, и футболисты были вынуждены остаться в отеле.

В аэропорту Атланты приостановлены рейсы

Как сообщает The Sun, аргентинская делегация должна была вылететь из Атланты в Нью-Йорк в четверг. Однако из-за проливных дождей и опасных погодных условий рейсы в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон были временно приостановлены.

В результате футболисты, тренеры и персонал команды остались в отеле Атланты. Задержка рейса может повлиять на график тренировок Аргентины перед финалом.

Время на подготовку может сократиться

15 июля Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 в полуфинале, который проходил именно в Атланте. После матча команда осталась в городе для проведения восстановительных тренировок.

Подопечные Скалони планировали прибыть в место проведения финала заранее, чтобы адаптироваться к новым условиям. Однако из-за задержки рейса возникла вероятность сокращения времени, отведенного на последнюю тренировку в полном составе.

Сообщается, что сборная Испании уже прибыла в Нью-Джерси и начала подготовку к решающему матчу. Эта ситуация может дать команде Луиса де ла Фуэнте небольшое организационное преимущество перед финалом.

Повлияет ли погода на финал?

Для аргентинцев главная задача — как можно скорее добраться до Нью-Джерси и правильно управлять физическим состоянием игроков после задержки рейса.

На данный момент информации о том, что погодные условия напрямую повлияют на сам финал, нет. Однако в условиях, когда перед решающей игрой важен каждый час, такое неожиданное препятствие в пути нарушило планы команды.

Финал состоится 19 июля

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» (New York New Jersey Stadium) в Ист-Ратерфорде. Стадион расположен не в самом Нью-Йорке, а в штате Нью-Джерси.

Аргентина выйдет на поле, чтобы завоевать второй чемпионский титул подряд, а Испания — чтобы выиграть второй Кубок мира в своей истории.

Накануне финала первым испытанием для команды Скалони стал не соперник, а гроза в Атланте. Теперь главный вопрос — насколько сильно задержка рейса повлияет на подготовку Аргентины к решающему матчу?