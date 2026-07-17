Заменит ли Олисе Винисиуса? «Реал» обсуждает масштабный обмен

·0·Спорт
Заменит ли Олисе Винисиуса? «Реал» обсуждает масштабный обмен

«Реал» в летнее трансферное окно может совершить одну из самых громких сделок в европейском футболе. Мадридцы хотят заполучить лидера «Баварии» Майкла Олисе, и для финансирования этого трансфера не исключается вариант продажи Винисиуса Жуниора.

Олисе не скрывает желания перейти в «Реал»

По данным L'Equipe, 24-летний французский футболист в кругу близких выразил желание покинуть «Баварию» и перейти в «Реал».

Сообщается, что во время чемпионата мира Олисе интересовался атмосферой в клубе у мадридцев, таких как Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Руководство «Реала» может начать активные действия по осуществлению трансфера после завершения мундиаля.

Почему будущее Винисиуса под вопросом?

Источник отмечает, что действующий контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» истекает летом 2027 года. Бразильский нападающий пока не подписал новое соглашение.

Если Винисиус не примет финансовые условия, предложенные клубом, мадридцы могут рассмотреть вариант его продажи этим летом, чтобы не потерять игрока бесплатно как свободного агента. Утверждается, что средства от его трансфера будут направлены на финансирование дорогостоящей сделки по Олисе.

Какова стоимость футболистов?

Портал Transfermarkt оценивает Майкла Олисе в 150 миллионов евро, а Винисиуса Жуниора — в 140 миллионов евро. Однако рыночная стоимость — это не официальная цена трансфера; «Бавария» может потребовать за сделку гораздо большую сумму.

Футболист

Клуб

Рыночная стоимость

Майкл Олисе

«Бавария»

150 млн евро

Винисиус Жуниор

«Реал»

140 млн евро

Согласно информации L'Equipe, трансфер Олисе может оцениваться в 200–250 миллионов евро. Если это произойдет, сделка станет одной из самых дорогих в истории футбола.

«Бавария» не согласится легко

Контракт Олисе с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2029 года. Поэтому «Бавария» находится в сильной переговорной позиции и не намерена отпускать одного из своих ключевых игроков за бесценок.

Французский футболист в основном действует на правом фланге. Его приход может привести к появлению новой связки в атаке «Реала» с Килианом Мбаппе и изменить игру команды на флангах.

Официальные переговоры еще не подтверждены

В то же время эти сообщения пока остаются на уровне трансферных слухов. 20 июня «Реал» официально заявлял, что не вступал в прямой или косвенный контакт с Олисе, его представителями или близкими.

Однако новая информация L'Equipe свидетельствует о серьезности интереса мадридцев и о том, что клуб может начать масштабную операцию после чемпионата мира.

Теперь главный вопрос зависит от отношения Винисиуса к новому контракту и от того, какую сумму «Бавария» запросит за Олисе.

Как вы считаете, будет ли правильным решением для «Реала» продать Винисиуса и приобрести вместо него Майкла Олисе?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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