Футболка Пеле продана за 4,88 миллиона долларов: номера, вырезанные из мешков

·42·Спорт
Футболка Пеле продана за 4,88 миллиона долларов: номера, вырезанные из мешков

Знаменитая синяя футболка с номером 10, в которой легенда бразильского и мирового футбола Пеле выступал в финале чемпионата мира 1958 года, была продана на престижном аукционе Сотебй'с в Нью-Йорке за рекордные 4,88 миллиона долларов (около 4,3 миллиона евро). Эта сумма вывела данную экипировку на второе место в списке самых дорогих спортивных вещей в истории аукционов.

Zamin.уз представляет интересные подробности истории создания этой легендарной футболки, её полувекового пути и того, почему она оказалась именно синего цвета.

Самые дорогие футбольные реликвии в мире: спор Пеле и Марадоны

Эта футболка Пеле вызвала настоящий ажиотаж среди спортивных коллекционеров. На данный момент среди проданных на аукционах футбольных форм она уступает лишь одному рекордсмену:

Футболист

Турнир и год

Цена продажи

Аукцион и год продажи

Диего Марадона

ЧМ-1986, четвертьфинал (матч против Англии, гол «Рука Бога»)

Более 8,1 млн евро

Сотебй'с, 2022 год

Пеле

ЧМ-1958, финал (матч против Швеции, первый титул Бразилии)

4,88 млн долларов (~4,3 млн евро)

Сотебй'с, 2026 год

Номера, вырезанные из мешков, и история синей формы

В финале чемпионата мира 1958 года в Швеции выход сборной Бразилии в синей форме был вынужденной мерой.

Дело в том, что сборная хозяев турнира — Швеции — также традиционно играла в желтой форме. После того как организаторы потребовали от бразильцев отказаться от желтых футболок, команде пришлось в срочном порядке готовить синий комплект.

Любопытный факт того времени: в 1958 году производство спортивной одежды не было таким современным, как сегодня. Бразильские футболисты вручную пришивали к своим футболкам эмблему футбольной конфедерации страны и номера на спину. Желтая ткань, использованная для номеров, была вырезана из обычных мешков, в которых перевозили спортивный инвентарь.

Именно в этой сшитой вручную синей футболке с номером 10 17-летний Пеле забил два гола в ворота Швеции в финале, принеся Бразилии первый в её истории чемпионский титул. Тот матч завершился победой бразильцев со счетом 5:2.

Полувековой путь футболки

Путь легендарной формы до аукциона в Нью-Йорке был полон интересных событий:

  1. Случайный 10-й номер: июнь 1958 года.

В начале турнира под 10-м номером играл Дида. Однако после того, как Пеле забил гол в матче третьего тура группового этапа против СССР и закрепился в составе, из-за технической ошибки футболка с этим номером была передана Пеле.

  1. Подарок другу: июль 1958 года.

Пеле и Дида жили в одной комнате. После завершения турнира Пеле подарил эту историческую футболку своему товарищу по команде и другу Диде.

  1. Передача в музей: 1993 год.

Дида передал футболку своей семье, а спустя годы она была выставлена в Музее спорта в его родном городе Масейо.

  1. Первый аукцион: 2004 год.

Музей продал футболку через аукцион Чристие'с, и долгое время она хранилась в частной коллекции.

  1. Новый рекорд: июль 2026 года.

Спустя годы легендарная футболка была продана на аукционе Сотебй'с за 4,88 миллиона долларов. Новый владелец предпочел сохранить анонимность.

Гарантия подлинности

Было крайне важно доказать, что столь ценный исторический артефакт не является подделкой. Аукционный дом Сотебй'с предоставил полную гарантию подлинности этой футболки. Подлинность формы официально подтвердили не только её первый владелец Дида, но и еще три легендарных участника того чемпионского состава — Нилтон Сантос, Орландо Пеканья и Марио Загалло.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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