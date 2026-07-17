Рекорд «Атлетико» в финале ЧМ-2026: клуб представлен 10 игроками

Стало известно, какой клуб будет представлен наибольшим количеством футболистов в финале ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией. Десять представителей «Атлетико» вошли в составы участников решающего матча.

Шесть футболистов в Аргентине, четыре — в Испании

Согласно официальным данным мадридского клуба, в составе сборной Аргентины находятся шесть футболистов, связанных с «Атлетико»:

Хуан Муссо;

Науэль Молина;

Хулиан Альварес;

Джулиано Симеоне;

Тьяго Альмада;

Нико Гонсалес.

В составе сборной Испании к финалу готовятся Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Марк Пубиль и Алехандро Гримальдо.

Таким образом, независимо от того, какая команда одержит победу, футболисты «Атлетико» станут обладателями Кубка мира.

Повторен результат почти вековой давности

В «Атлетико» отметили, что подобное количество игроков из одного клуба в финале мундиаля не наблюдалось с 1934 года.

Мадридцы также становятся клубом с наибольшим представительством в финале чемпионата мира третий раз подряд. В 2018 и 2022 годах в решающих матчах принимали участие по четыре футболиста «Атлетико».

Восемь футболистов «Барселоны» в финале

Второе место по количеству представителей среди финалистов заняла «Барселона». Восемь футболистов каталонского клуба в составе сборной Испании — Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Ламин Ямаль — будут бороться за Кубок мира.

Этим показателем «Барселона» повторила свой результат 2010 года. Тогда восемь футболистов клуба также стали чемпионами мира в составе сборной Испании.

Один клуб, две разные мечты

В случае победы Испании четыре испанских представителя «Атлетико» впервые станут чемпионами мира. Если Аргентина защитит титул, Молина, Альварес и Альмада отпразднуют свое второе чемпионство, а Муссо, Симеоне и Гонсалес завоюют главный трофей впервые.

Решающий матч между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси.

Как вы думаете, кто из футболистов «Атлетико» станет решающим героем финала?