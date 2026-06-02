Хусанов получил высший балл в матче против Канады: что с остальными игроками?

Национальная сборная Узбекистана провела товарищеский матч против Канады в рамках подготовки к чемпионату мира. Игра для нашей команды сложилась непросто, и в итоге сборная Канады одержала победу со счетом 2:0.

Поражение всегда неприятно, особенно когда болельщики ждут уверенной игры перед чемпионатом мира. Однако главная задача таких товарищеских матчей — не только результат. Через эти игры тренерский штаб оценивает реальное состояние команды, готовность футболистов и определяет зоны, требующие доработки.

После матча с Канадой портал «Sofascore» опубликовал оценки участников встречи. Согласно им, самый высокий балл в составе сборной Узбекистана получил Abduqodir Husanov. Защитник был признан лучшим игроком нашей команды с оценкой 7,1.

Эта оценка отражает активность Husanov на поле, решительность в единоборствах и уверенные действия в обороне. Против физически сильного, быстрого и интенсивного соперника, как Канада, на защитников ложится огромная нагрузка. В таких условиях высокая оценка Husanov заслуживает особого внимания.

Abduqodir Husanov в последнее время стал одним из самых обсуждаемых футболистов в узбекском футболе. Его игра высокого уровня, отличная физическая подготовка и хладнокровие против сильных соперников являются важным фактором для нашей сборной. Конечно, есть аспекты, требующие улучшения, но его огромный потенциал проявился вновь.

Вратарь Abduvohid Ne’matov также получил хорошую оценку — 7,0. Несмотря на счет 0:2, высокая оценка голкипера означает, что он неоднократно спасал команду во время атак Канады. В таких матчах нагрузка на вратаря велика, и Ne’matov действовал максимально уверенно.

Abdulla Abdullayev стал одним из самых высокооцененных игроков с 6,8 балла. Eldor Shomurodov получил 6,6 балла. В матчах с малым количеством голевых моментов форвардам сложно получить высокую оценку, так как им необходима поддержка, правильная организация атак и создание шансов в штрафной площади соперника.

Oston O‘runov получил 6,5 балла. Несмотря на его активность, защита Канады и темп игры не позволили ему полностью раскрыться. Azizbek G‘aniyev, Odil Hamrobekov, Farrux Sayfiyev и Rustam Ashurmatov получили по 6,3 балла. Эти игроки проделали большой объем работы, но на оценки повлияли общий результат и ошибки во втором тайме.

Sherzod Nasrullayev получил 6,1 балла, а Otabek Shukurov — 5,9, что стало одной из самых низких оценок. Такие баллы должны служить не критикой, а сигналом для анализа. Перед чемпионатом мира важна каждая деталь: даже мелкая ошибка на крупном турнире может дорого стоить.

Оценки футболистов сборной Узбекистана:

Abduqodir Husanov — 7,1

Abduvohid Ne’matov — 7,0

Abdulla Abdullayev — 6,8

Eldor Shomurodov — 6,6

Oston O‘runov — 6,5

Azizbek G‘aniyev — 6,3

Odil Hamrobekov — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Rustam Ashurmatov — 6,3

Sherzod Nasrullayev — 6,1

Otabek Shukurov — 5,9

Главный вывод после поражения от Канады: команда должна лучше подготовиться к международному темпу, высокой интенсивности и давлению соперника. Хорошие действия в первом тайме обнадеживают, но ошибки в дальнейшем требуют серьезной работы.

На чемпионате мира Узбекистан ждут сильные соперники: Португалия, Колумбия и ДР Конго. Против них в каждом эпизоде потребуются концентрация, скорость и хладнокровие. В этом смысле игра с Канадой стала полезным уроком.

Высокая оценка Husanov — позитивный сигнал. Мы еще раз убедились, что в центре обороны есть игрок с большим потенциалом. Теперь главная задача — повысить стабильность всей команды, минимизировать ошибки и выйти на нужный уровень к чемпионату мира.

Поражение болезненно, но своевременные уроки иногда открывают путь к большим победам. Главное, чтобы выводы не остались на бумаге, а были подкреплены игрой на поле.