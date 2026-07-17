Интер нацелился на защитника Тоттенхэма для усиления состава

Итальянский клуб Интер планирует значительно усилить свой состав в летнее трансферное окно. В данный момент миланцы готовятся к активным переговорам по трансферу игрока английского Тоттенхэма Джеда Спенса. Как сообщает издание Gazzetta, руководство «нерадзурри» рассматривает возможность выплаты требуемых за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Главный тренер Интера Кристиан Киву поставил задачу укрепить фланги обороны команды. Джед Спенс привлек внимание скаутов миланцев своей скоростью и надежной игрой в защите. Особенно стабильные выступления футболиста в последних крупных турнирах способствуют росту его трансферной стоимости и интересу со стороны других европейских грандов.

Президент клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио решили ускорить работу по трансферу. Изначально Интер планировал выделить на эту позицию около 21 миллиона фунтов, однако из-за усиления конкуренции и требований Тоттенхэма вынужден увеличивать бюджет. Ожидается, что лондонцы потребуют за 25-летнего защитника от 30 до 35 миллионов фунтов.

Тактические планы Киву и необходимость нового трансфера

Для Кристиана Киву Джед Спенс — не просто обычный защитник, а важная фигура, обеспечивающая тактическую гибкость. Румынский специалист на встрече с руководством клуба подчеркнул, что английский футболист может одинаково эффективно играть как на правом, так и на левом фланге. Это позволит закрыть тактические бреши в текущем составе команды.

Интер в настоящее время работает в рамках финансовой системы, принадлежащей Оактри. Несмотря на это, руководство клуба решило не ограничивать трансферные расходы, исходя из амбиций команды на следующий сезон. После ухода Дензела Думфриса в Реал Мадрид миланцы испытывают трудности с поиском достойной замены на фланге.

Ранее Интер рассматривал ряд других кандидатов. В частности, варианты с Марко Палестрой и Ананом Халайли не были реализованы по разным причинам. Трансфер израильского футболиста Халайли был сорван из-за проблем с сердцем, выявленных во время медицинского осмотра. По этой причине Спенс в настоящее время стал трансферной целью номер один для клуба.

Если сделка с Тоттенхэмом не состоится, Интер подготовил запасные варианты. В поле зрения миланцев находятся следующие футболисты:

Науэль Молина (Атлетико Мадрид)

Вандерсон (Монако)

Гела Дуэ (Страсбур)

Тем не менее, руководство Интера бросило все силы на завершение трансфера именно Джеда Спенса. В случае успеха миланцы усилят не только линию обороны, но и потенциал подключения к атакам. Ожидается, что переход из Английской Премьер-лиги в Серию А откроет новую страницу в карьере футболиста.