Ламин Ямаль и Лионель Месси: Финал чемпионата мира и борьба за «Золотой мяч»

Футбольный мир находится на пороге исторического противостояния. В финале чемпионата мира, который пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, встретятся сборные Испании, действующие чемпионы Европы, и Аргентины, лидеры южноамериканского футбола. Ожидается, что этот матч решит судьбу не только мирового первенства, но и награды «Золотой мяч», вручаемой лучшему игроку года. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Главными героями этого финала называют легендарного Лионелья Месси и юную звезду «Барселоны» Ламина Ямаля. В интервью изданию Goal.com бывший игрок сборной Испании Гаиска Мендьета поделился своими мыслями об этом противостоянии. По его словам, 19-летний Ямаль способен превзойти своего опытного наставника.

Решающий момент для «Золотого мяча»

Мендьета подчеркнул, что финал чемпионата мира является ключевым моментом в борьбе за «Золотой мяч». Ламин Ямаль, выигравший чемпионат Испании с «Барселоной» в сезоне 2025-2026, еще не сказал своего последнего слова на турнире. По мнению эксперта, юный талант мог приберечь свою лучшую игру именно для финала.

«Если Испания победит, мы обязательно увидим представителей этого состава среди претендентов. Ламин Ямаль провел великолепный сезон, несмотря на травмы, и является важнейшей фигурой для сборной. В то же время не стоит забывать о таких открытиях, как Микель Оярсабаль. Однако, если победит Аргентина, «Золотой мяч» снова достанется Лионелью Месси», — говорит Мендьета.

39-летний Лионель Месси доказывает, что до сих пор находится в отличной спортивной форме. Нападающий «Интер Майами» в полуфинальном матче против Англии сделал две голевые передачи, изменив ход игры. Герой ЧМ-2022 уверенно идет к своему девятому «Золотому мячу».

Шансы соперников

В борьбе за этот престижный трофей ряд звезд уже покинули турнир. В частности, капитаны сборных Франции и Англии Килиан Мбаппе и Гарри Кейн выбыли из числа главных претендентов после поражений в полуфинале. Это сделало конкуренцию между Ямалем и Месси еще более острой.

В прошлом году Ламин Ямаль занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Победа в этом году может сделать его самым молодым обладателем награды в истории футбола. В составе Аргентины Месси будет стремиться использовать свой многолетний опыт и умение играть под давлением.

Финальный матч, который состоится в воскресенье, войдет в историю не только как столкновение футбольных школ двух континентов, но и как встреча прошлого и будущего. Этот поединок, к которому прикованы взгляды всего мира, определит, кто взойдет на футбольный трон.