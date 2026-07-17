Ташкентское метро 3 дня будет работать по сокращенному графику

На линии надземной кольцевой дороги Ташкентского метрополитена временно изменится график движения поездов. С 17 по 19 июля поезда на этом направлении будут завершать работу раньше обычного и курсировать с 06:00 до 22:30.

Как сообщили в ГУП «Тошкент метрополитени», данное изменение связано с проведением технических проверок, направленных на дальнейшее повышение безопасности пассажиров. В эти дни специалисты проведут детальный осмотр 14 станций, расположенных вдоль надземной кольцевой линии.

В ходе проверок будет тщательно изучено конструктивное и техническое состояние станций, а также приняты меры по обеспечению надежной работы инфраструктуры и предотвращению возможных неисправностей.