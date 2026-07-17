Впервые в истории ЧМ: чемпионы получат уникальные перстни

·2·Спорт
Впервые в истории ЧМ: чемпионы получат уникальные перстни

Игроки национальной сборной, которая станет победителем Чемпионата мира по футболу 2026 года, впервые в истории будут награждены чемпионскими перстнями. Об этом официально сообщила пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что к турниру будет изготовлено в общей сложности 2026 специальных чемпионских перстней. 30 из них будут вручены футболистам сборной-победительницы Чемпионата мира. Остальные 1996 перстней поступят в официальную продажу для футбольных болельщиков по всему миру.

Таким образом, традиция вручения чемпионских перстней впервые будет применена к победителям Чемпионата мира по футболу. До настоящего времени такая традиция в основном использовалась в ведущих спортивных лигах Северной Америки, а теперь она откроет новую страницу и в истории футбола.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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