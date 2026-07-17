Ямаль получил травму перед финалом: Испания в тревоге?

·34·Спорт
Ямаль получил травму перед финалом: Испания в тревоге?

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль обеспокоил болельщиков команды накануне финала Чемпионата мира 2026 года из-за дискомфорта в бедре. Об этом сообщает испанское издание АС.

Согласно информации источника, футболист на тренировке 16 июля занимался по индивидуальной программе. В ходе занятий было замечено, что на его левое бедро наложена специальная повязка. Эта ситуация вызвала различные дискуссии относительно здоровья Ямаля.

Однако, как отмечает известный испанский журналист Альфредо Мартинес, ситуация не является серьезной, и Ламин Ямаль будет готов выйти на поле в решающем финальном матче Чемпионата мира.

Известно, что в финале мундиаля 2026 года встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающая игра начнется 19 июля в 23:55 по ташкентскому времени.

Ямаль принял участие в 7 матчах этого Чемпионата мира, забил 1 гол и сыграл важную роль в выходе Испании в финал.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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