Девушка, устроившая «Merry me» для своего парня, подверглась критике в сети
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В социальных сетях быстро распространилась новость о необычном предложении руки и сердца, произошедшем в Узбекистане. В нем говорится, что девушка открыто выразила свои чувства возлюбленному и предложила ему пожениться.
Она обратилась к своему парню с надписью «Ты выйдешь за меня?». Этот поступок стал для многих неожиданностью и вызвал бурные обсуждения среди пользователей.
В некоторых комментариях решение девушки поддержали. Пользователи пишут, что в такой ситуации главное — искренность и согласие двух людей. Другие же выразили мнение, что предложение руки и сердца обычно должен делать мужчина.
Это событие вновь вынесло на повестку дня споры о традициях, личном выборе и праве на первый шаг в отношениях.
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