Девушка, устроившая «Merry me» для своего парня, подверглась критике в сети

·0·Общество
Девушка, устроившая «Merry me» для своего парня, подверглась критике в сети

В социальных сетях быстро распространилась новость о необычном предложении руки и сердца, произошедшем в Узбекистане. В нем говорится, что девушка открыто выразила свои чувства возлюбленному и предложила ему пожениться.

Она обратилась к своему парню с надписью «Ты выйдешь за меня?». Этот поступок стал для многих неожиданностью и вызвал бурные обсуждения среди пользователей.

В некоторых комментариях решение девушки поддержали. Пользователи пишут, что в такой ситуации главное — искренность и согласие двух людей. Другие же выразили мнение, что предложение руки и сердца обычно должен делать мужчина.

Это событие вновь вынесло на повестку дня споры о традициях, личном выборе и праве на первый шаг в отношениях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ташкентское метро 3 дня будет работать по сокращенному графикуТашкентское метро 3 дня будет работать по сокращенному графикуСегодня, 16:05Число водителей, набравших более 12 штрафных баллов, достигло 671Число водителей, набравших более 12 штрафных баллов, достигло 671Сегодня, 15:05В Джизаке произошел пожар в школеВ Джизаке произошел пожар в школеСегодня, 13:34Взрыв на заправке на окраине Ташкента: 3 человека пострадалиВзрыв на заправке на окраине Ташкента: 3 человека пострадалиСегодня, 13:03Смертельное ДТП в Ташкенте: погиб сотрудник ДПССмертельное ДТП в Ташкенте: погиб сотрудник ДПССегодня, 12:53Цены на жилье снова выросли: какой рынок подорожал быстрее?Цены на жилье снова выросли: какой рынок подорожал быстрее?Сегодня, 12:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре