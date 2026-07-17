Гуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продаже

·0·Технологии
Гуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продаже

В Китае представлен гуманоидный робот, внешне похожий на человека, для массового производства. По словам представителей компании, робот способен с высокой точностью имитировать человеческий облик.

Эти роботы предлагаются прежде всего в качестве компаньонов для одиноких людей и лиц старше 60 лет. Их основная задача — общение и помощь в борьбе с чувством одиночества.

Цены на базовую модель начинаются от 119,8 тысячи юаней, что составляет около 17,6 тысячи долларов. Модель «Ultra» с расширенными возможностями оценивается в 990 тысяч юаней, то есть 145,7 тысячи долларов.

В версии «Ultra» клиент может настроить внешний вид робота по своему желанию: выбрать прическу, черты лица и одежду. По индивидуальному заказу робота можно изготовить в образе близкого человека, знаменитости или вымышленного персонажа.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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