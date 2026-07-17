Шерки после поражения дал обещание французским болельщикам

·1·Спорт
Шерки после поражения дал обещание французским болельщикам

Сборная Франции не смогла выйти в финал чемпионата мира 2026 года, однако игроки команды подчеркивают, что борьба еще не окончена. Полузащитник Раян Шерки обратился к болельщикам, заявив, что национальная команда вернется еще более сильной.

Теперь французов ждет последнее испытание на турнире — матч за третье место против Англии.

«Мы вернемся еще более сильными»

Раян Шерки обратился к болельщикам через официальную страницу сборной Франции в социальной сети X.

«Никогда не забывайте: мы вернемся, и мы вернемся еще более сильными! Прежде всего, мы вернемся, чтобы снова объединить всех вокруг нашего национального символа», — сказал футболист.

По словам Шерки, на протяжении всего мундиаля команда чувствовала поддержку всей страны.

Единство во Франции поразило футболистов

Полузащитник особо отметил атмосферу, которая сложилась между болельщиками и национальной сборной во время турнира.

«Мы чувствовали, что вся Франция едина, и это было невероятно», — добавил Шерки.

Несмотря на то, что сборная Франции выбыла из борьбы за чемпионство, футболист показал, что с уверенностью смотрит в будущее команды.

Впереди важный матч против Англии

Сборная Франции выйдет на поле против Англии в матче за третье место на чемпионате мира.

Этот поединок даст обеим командам возможность завершить турнир победой и медалями. Поэтому ожидается, что встреча станет не просто утешительным матчем, а серьезной борьбой за престиж и бронзовые награды.

Судьба чемпионства решится 19 июля

Чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, продлится до 19 июля.

В финале действующий чемпион мира сборная Аргентины встретится со сборной Испании. Франции же для завершения турнира в тройке сильнейших предстоит преодолеть барьер в лице Англии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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