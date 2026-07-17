Джон Терри заявил, что остановить Месси невозможно

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри высказал резкое мнение о Лионелье Месси после полуфинала чемпионата мира 2026 года. Он подчеркнул, что обычные методы защиты против 39-летней аргентинской звезды практически не работают.

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал. Месси же в решающем матче отметился двумя голевыми передачами.

«Он по-прежнему играет на высочайшем уровне»

Джон Терри особо отметил, что, несмотря на возраст, Месси сохраняет высочайший уровень в мировом футболе.

«Наблюдать за игрой этого 39-летнего человека было удивительно. Он — величайший футболист в истории и до сих пор выступает на самом высоком уровне», — написал Терри на своей странице в социальной сети.

Бывший защитник также отметил, что сборная Аргентины во многом показала великолепную игру в полуфинале.

Как можно остановить Месси?

Терри на протяжении всей карьеры и после нее часто задавали вопрос о том, как нужно играть против Месси.

Его ответ на этот вопрос был кратким и резким:

«Меня часто спрашивают: “Как остановить Месси?”. Ответ прост — никак».

По мнению бывшего капитана сборной Англии, вступать в физическую борьбу с Месси для защитников также не является решением.

Физическое давление ему только помогает

Джон Терри назвал Месси очень сильным футболистом не только благодаря технике или скорости, но и физическим данным.

«Физическая борьба с ним, наоборот, работает ему на пользу. Он очень силен, любит бороться, и в нем сочетаются все качества», — сказал он.

Месси, сделавший две голевые передачи в полуфинале чемпионата мира в 39 лет, в очередной раз доказал, что остается решающим игроком в больших матчах.

Аргентина сыграет в финале против Испании

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля в городе Ист-Ратерфорд, США.

В решающем поединке действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, выйдут на поле против Испании.

Теперь главный вопрос один: сможет ли Месси в 39 лет еще раз привести Аргентину к чемпионству мира?