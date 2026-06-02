Ливерпуль объявил Алиссона не продающимся футболистом

·44·Спорт
Ливерпуль объявил Алиссона не продающимся футболистом
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Команда «Ливерпуль», несмотря на неопределенность, возникшую после ухода главного тренера Арне Слота, решила сохранить вратаря Алиссона в текущее летнее трансферное окно. Бразильский голкипер находился в центре интересов гиганта Серии А «Ювентуса», однако мерсисайдский клуб не намерен отпускать своего основного стража ворот. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации трансферного эксперта Фабрицио Романо, изменения в руководстве клуба не влияют на статус Алиссона. Несмотря на участившиеся слухи о возвращении 33-летнего вратаря в Италию, руководство «Ливерпуля» подчеркивает, что не намерено его продавать, а его контракт действует до 2027 года.

Несмотря на то, что «Ювентус» предложил Алиссону долгосрочный контракт, а издание La Gazzetta dello Sport писало о личных договоренностях, никакого официального соглашения между клубами достигнуто не было. В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги Алиссон провел 26 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 8 играх.

В настоящее время бразильский голкипер сосредоточен на выступлении за сборную. «Ливерпуль» же в процессе назначения нового тренера и усиления состава продолжает рассматривать Алиссона как один из главных столпов команды. Руководство клуба считает его опыт крайне важным в борьбе за путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

ЛиверпульАлиссонЮвентусПремьер-лигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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