Нокиа 300 4Г Повер Банк: 44 дня автономной работы и возможность зарядки смартфонов

Легендарный бренд Нокиа готовится сделать очередной революционный шаг в сегменте кнопочных телефонов. В сети были опубликованы технические характеристики еще официально не представленной модели Нокиа 300 4Г Повер Банк. Это устройство привлекает внимание тем, что является не только средством связи, но и выполняет функцию внешнего аккумулятора, способного заряжать другие гаджеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, главным преимуществом новой модели является огромный аккумулятор емкостью 3700 мАч. Этот показатель считается рекордным для кнопочных телефонов и обеспечивает работу устройства в режиме ожидания до 44 дней без подзарядки. В таких регионах, как Узбекистан, особенно во время длительных поездок или в отдаленных районах, где возможны перебои с электроэнергией, такая автономность имеет огромное значение.

Источник питания и технические возможности

Как видно из названия модели Нокиа 300 4Г Повер Банк, она обладает функцией обратной зарядки. Устройство может заряжать смартфоны или наушники с мощностью 5 В. Сам телефон заряжается через современный порт USB-C с мощностью 18 В. Это редкое технологическое решение для кнопочных телефонов.

Устройство оснащено 2,4-дюймовым КВГА-дисплеем и 0,3-мегапиксельной камерой. Оно также имеет корпус с защитой по стандарту ИП65, что оберегает его от пыли и брызг воды. В этой модели, предназначенной для путешественников и людей, работающих в экстремальных условиях, также имеется очень мощный светодиодный фонарь. По имеющимся данным, яркость этого фонаря в два раза выше, чем у вспышки смартфона iPhone 16 Pro.

Современная связь и мультимедиа

Нокиа 300 4Г Повер Банк не ограничивается только питанием, но и поддерживает современные стандарты связи. Устройство может работать в сетях 4Г, что повышает качество голосовых вызовов. Для любителей мультимедиа предусмотрены следующие возможности:

поддержка карт памяти микроСД до 32 GB;

модуль Bluetooth и разъем 3,5 мм для наушников;

встроенный медиаплеер и ФМ-радио;

дизайн корпуса с высокой прочностью.

На данный момент официальная дата продаж и цена новой модели не разглашаются. Однако стратегия бренда Нокиа в этом направлении показывает, что Нокиа 300 4Г Повер Банк ожидается в продаже по доступной цене. Это делает его идеальным выбором в качестве второго запасного телефона или для сторонников активного образа жизни.