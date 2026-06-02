Цифры матча против Канады: что говорит статистика?

·110·Спорт
Цифры матча против Канады: что говорит статистика?
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Национальная сборная Узбекистана, ведущая активную подготовку к историческому Чемпионату мира, прошла очередное серьезное испытание. Подопечные Fabio Cannavaro вышли на поле против одного из хозяев мундиаля — сборной Канады. Несмотря на то, что наши представители старались показать содержательную игру, мастерство хозяев поля взяло верх, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу канадцев.

Тем не менее, в таких товарищеских матчах важен не счет, а качество игры и выводы, которые сделает тренерский штаб. Давайте взглянем на цифры и сухую статистику этого напряженного противостояния.

Полная статистика матча Узбекистан — Канада

Показатели

Узбекистан

Канада

Владение мячом

49%

51%

Всего ударов

5

10

Удары в створ

2

4

Крупные голевые моменты

2

2

Реализованные моменты

2

1

Точные передачи

350 (79%)

378 (82%)

Угловые

3

7

Фолы

15

9

Офсайды

3

3

Желтые карточки

2

2

Касания в штрафной соперника

13

24

Сейвы вратаря

2

2

Отборы (tackles)

22

24

Перехваты

28

15

Выносы мяча

21

16

Успешный дриблинг

4 (24%)

16 (57%)

Выигранные единоборства

45

60

Правда за цифрами: какие выводы можно сделать из игры?

Как видно из официальной статистики, соперник превзошел наших футболистов по владению мячом, организации атак и количеству ударов. Особенно сложно защитникам пришлось из-за преимущества соперника в дриблинге (16 успешных обводок).

Однако наши игроки не были просто наблюдателями. Подопечные Fabio Cannavaro создали 2 отличных голевых момента, но из-за нехватки хладнокровия в завершающей стадии не смогли их реализовать. Также стоит отметить активность в обороне: по перехватам (28) и выносам (21) показатели нашей команды выше.

В заключение: Поражение — это неприятно, но ошибки в матчах с сильными соперниками делают нас сильнее. Впереди у команды Fabio Cannavaro еще более серьезные испытания. Желаем нашим ребятам удачи в следующих играх!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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