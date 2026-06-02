Цифры матча против Канады: что говорит статистика?
Национальная сборная Узбекистана, ведущая активную подготовку к историческому Чемпионату мира, прошла очередное серьезное испытание. Подопечные Fabio Cannavaro вышли на поле против одного из хозяев мундиаля — сборной Канады. Несмотря на то, что наши представители старались показать содержательную игру, мастерство хозяев поля взяло верх, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу канадцев.
Тем не менее, в таких товарищеских матчах важен не счет, а качество игры и выводы, которые сделает тренерский штаб. Давайте взглянем на цифры и сухую статистику этого напряженного противостояния.
Полная статистика матча Узбекистан — Канада
Показатели
Узбекистан
Канада
Владение мячом
49%
51%
Всего ударов
5
10
Удары в створ
2
4
Крупные голевые моменты
2
2
Реализованные моменты
2
1
Точные передачи
350 (79%)
378 (82%)
Угловые
3
7
Фолы
15
9
Офсайды
3
3
Желтые карточки
2
2
Касания в штрафной соперника
13
24
Сейвы вратаря
2
2
Отборы (tackles)
22
24
Перехваты
28
15
Выносы мяча
21
16
Успешный дриблинг
4 (24%)
16 (57%)
Выигранные единоборства
45
60
Правда за цифрами: какие выводы можно сделать из игры?
Как видно из официальной статистики, соперник превзошел наших футболистов по владению мячом, организации атак и количеству ударов. Особенно сложно защитникам пришлось из-за преимущества соперника в дриблинге (16 успешных обводок).
Однако наши игроки не были просто наблюдателями. Подопечные Fabio Cannavaro создали 2 отличных голевых момента, но из-за нехватки хладнокровия в завершающей стадии не смогли их реализовать. Также стоит отметить активность в обороне: по перехватам (28) и выносам (21) показатели нашей команды выше.
В заключение: Поражение — это неприятно, но ошибки в матчах с сильными соперниками делают нас сильнее. Впереди у команды Fabio Cannavaro еще более серьезные испытания. Желаем нашим ребятам удачи в следующих играх!
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