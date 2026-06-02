Цифры матча против Канады: что говорит статистика?

Национальная сборная Узбекистана, ведущая активную подготовку к историческому Чемпионату мира, прошла очередное серьезное испытание. Подопечные Fabio Cannavaro вышли на поле против одного из хозяев мундиаля — сборной Канады. Несмотря на то, что наши представители старались показать содержательную игру, мастерство хозяев поля взяло верх, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу канадцев.

Тем не менее, в таких товарищеских матчах важен не счет, а качество игры и выводы, которые сделает тренерский штаб. Давайте взглянем на цифры и сухую статистику этого напряженного противостояния.

Полная статистика матча Узбекистан — Канада

Показатели Узбекистан Канада Владение мячом 49% 51% Всего ударов 5 10 Удары в створ 2 4 Крупные голевые моменты 2 2 Реализованные моменты 2 1 Точные передачи 350 (79%) 378 (82%) Угловые 3 7 Фолы 15 9 Офсайды 3 3 Желтые карточки 2 2 Касания в штрафной соперника 13 24 Сейвы вратаря 2 2 Отборы (tackles) 22 24 Перехваты 28 15 Выносы мяча 21 16 Успешный дриблинг 4 (24%) 16 (57%) Выигранные единоборства 45 60

Правда за цифрами: какие выводы можно сделать из игры?

Как видно из официальной статистики, соперник превзошел наших футболистов по владению мячом, организации атак и количеству ударов. Особенно сложно защитникам пришлось из-за преимущества соперника в дриблинге (16 успешных обводок).

Однако наши игроки не были просто наблюдателями. Подопечные Fabio Cannavaro создали 2 отличных голевых момента, но из-за нехватки хладнокровия в завершающей стадии не смогли их реализовать. Также стоит отметить активность в обороне: по перехватам (28) и выносам (21) показатели нашей команды выше.