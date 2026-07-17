Xiaomi представила новую умную камеру, не требующую подключения к сети и питанию

Китайский технологический гигант Xiaomi представил свой новый продукт — умную камеру Смарт Солар Камера 4 Pro 4Г Дуал-Камера Эдитион. В отличие от традиционных камер видеонаблюдения, это устройство не нуждается ни в электросети, ни в Wi-Fi-соединении. Это делает его идеальным решением для дач, строительных площадок или отдаленных районов, где отсутствует интернет-инфраструктура. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, главной особенностью новой камеры является работа со стандартом связи 4Г. В устройство можно установить две СИМ-карты, и оно автоматически переключается между сетями для поддержания стабильного качества связи. Эта функция обеспечивает непрерывность видеонаблюдения, особенно в местах со слабым сигналом.

Автономная работа и солнечная энергия

Устройство обладает полной независимостью в вопросах питания. Оно оснащено аккумулятором емкостью 9900 mAh, что позволяет работать более недели на одном заряде. Однако благодаря встроенной в корпус солнечной панели мощностью 7,6 В, в солнечную погоду камера может работать практически бесконечно без внешнего питания.

Xiaomi не пошла на компромиссы и в вопросах качества изображения. Камера оснащена двумя 5-мегапиксельными объективами, каждый из которых способен записывать видео в разрешении 3К. Линзы с диафрагмой ф/1.6 гарантируют четкое изображение даже при слабом освещении. В ночное время активируется система белых и инфракрасных светодиодов, освещающая территорию при обнаружении движения.

Умные функции и защита

Инженеры Xiaomi внедрили в устройство режим АОВ (Алвайс-он Видео). Этот режим позволяет экономить до 90 процентов памяти, снижая частоту кадров до одного в секунду при отсутствии движения. Также камера обладает следующими дополнительными возможностями:

Двусторонняя голосовая связь (с помощью микрофона и динамика);

хранение данных через карты микроСД;

защита от воды и пыли по стандарту ИП66;

подключение к экосистеме Xiaomi через технологию Сурге Смарт Коннект.

С точки зрения безопасности, при обнаружении подозрительной активности камера немедленно включает звуковые и световые сигналы. Одновременно с этим она отправляет мгновенное уведомление в приложение Mi Home на смартфоне пользователя. Это позволяет владельцу контролировать ситуацию из любой точки мира.

В настоящее время новое устройство поступило в продажу на китайском рынке по цене около 95 долларов. Ожидается, что в солнечных странах, таких как Узбекистан, подобные автономные камеры будут очень полезны для сельского хозяйства и частного сектора.